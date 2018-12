„Saugumo pajėgos atakavo talibų slėptuvę. Sunaikinti aštuoni iš jų. Tarp nukautų talibų - įtakingas lauko vadas ir jo pavaduotojas“, - cituoja agentūra armijos atstovą.

Taip pat pranešama, kad per operaciją sužeisti du Afganistano saugumo pajėgų kariškiai.

Pasak ekspertų, pastaruoju metu ekstremistai gerokai sustiprino savo pozicijas rytinėse ir pietinėse Afganistano provincijose, taip pat šalies šiaurėje. Be to, radikalių grupuočių lauko vadai ir eiliniai nariai vis dažniau prisiekia ištikimybę teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei.