Netikėtas veiksnys TS-LKD pirmininko rinkimuose: rezultatus gali pakreipti Kasčiūno naudai

Kita logika yra, kad prie L. Kasčiūno, jeigu jis taptų pirmininku, kad ir kiek jis stengtųsi, Tėvynės sąjunga jau per daug pasikeitusi. Lūkesčiai gal ir išaugtų, bet pakeisti partijos krypties atgal į konservatyvią nebeįmanoma. Ir tada jo pergalė būtų tik pratęsimas iliuzijų ir lūkesčių, kurie, galbūt, apskritai stabdytų pokyčius šalyje.

Dėl to ir yra geriausia nesikišti. Laikas parodys, kaip bus priklausomai nuo to, kas laimės. Aišku, jeigu laimės Laurynas, tada nuo to, kaip jam seksis, priklausys, kas čia buvo teisus“, – mintį apibendrino V. Sinica.