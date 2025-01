Morkūnaitė-Mikulėnienė įžvelgia TS-LKD suradikalėjimo riziką: man yra tokio nerimo

– Na, aš projektuoju save santykyje su partija – man tai yra svarbi bendruomenė ir, man atrodo, kad tai yra svarbiausias apsisprendimas. Jeigu būtų kandidatavusi Ingrida Šimonytė, aš nebūčiau kandidatavus, aš palaikau jos pasirinkimus. Visi mes skirtingi, turim savo visokių niuansų, pliusų ir minusų, tai čia kaip ir kiekvienas žmogus. Bet mano projekcija pirmiausia yra ne per savo kažkokį ambicijų išsipildymą, bet per tai, ką aš galiu duoti šitai bendruomenei. Man atrodo, per 20 metų tikrai visuomet buvau aktyvi, įsitraukusi, man rūpėjo, kuo partija gyvena, kaip padėti įtikinti žmones palaikyti mūsų politinę bendruomenę, Tėvynės sąjungą–Lietuvos krikščionis demokratus. Man tai yra varomoji jėga ir tuo remiantis priėmiau šitą sprendimą.