Kasčiūnas: privalome keisti savo retoriką

– Pučiami burbulai prisidėjo, kad tai taptų visuotinai žinomomis stigmomis. Kai kurie dalykai, gal ir sudarydavo pagrindą pradėti stigmatizuoti. Bet aš niekada nepasakysiu, kad Ingrida Šimonytė yra arogantiškas žmogus. Niekados to nepasakyčiau. Nes tai nėra tiesa. Mes su ja puikiai dirbome, ji yra intelektuali, ji kartu yra ir paprasta. Man gera buvo su ja dirbti komandoje. Tai puikus komandos žmogus. Bet galbūt per nuovargį ir per kitus dalykus atsirasdavo niuansų, kurie išryškėdavo, ir tada varžovai užkraudavo epitetus. Mūsų problema yra balsavimas prieš. Naujo pirmininko užduotis bus spręsti šią problemą per kontaktą, dialogą ir pokalbius.