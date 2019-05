Kremliui – netikėtas iššūkis Estijoje: Rusijos karinį pranašumą atsuko prieš ją pačią

Kai gegužės 9-ąją Rusijos sostinėje ir kituose miestuose vyko triukšmingi kariniai paradai, skirti paminėti pergalę Antrajame pasauliniame kare (Rusijoje išskiriamas tik jo etapas – „Didysis tėvynės karas“, 1941-1945 m.), juose skambėjo iškilmingos kalbos apie šalies karinę galią.

Dviejuose paraduose – Sankt Peterburge ir Kaliningrade, kurie svarbūs Rusijos Baltijos jūrose laivynui ypač liaupsintos šalies karinių jūrų pajėgų galimybės bei pasiekimai. Esą Baltijos jūros laivynas yra stipriausia karinė jėga regione.

Tačiau tuo pat metu Estijoje vykstančių pratybų „Pavasario audra“ („Kevadtorm“) metu 9 tūkst. estų ir sąjungininkų iš 13 valstybių karių mokėsi ne tik atremti galimo priešininko agresiją, bet ir jai užkirsti kelią.

Vienas tokių kelių – būtent Baltijos jūra, kurioje per pastaruosius kelerius metus Rusijos karo laivai vykdė šaudymo bei desantines pratybas, imituodamas kovos veiksmus prieš NATO pajėgas.

Dislokavo moderniausias sistemas

Vienu rimčiausių signalų, kad NATO bei jos sąjungininkės regione – Švedija bei Suomija neleis Rusijai Baltijos jūros paversti savo privačių interesų ežeru tapo Lenkijos pajėgumo pasirodymas. Lenkija pratybose dislokavo ne tik sausumos ir oro pajėgų elementus, bet ir naujausią laivyno pajėgumą – pakrančių apsaugos bateriją su priešlaivinių raketų NSM kompleksu.

#Polish🇵🇱 Naval Missile Unit’s #NSM system was deployed during the recent #Kevadtorm #SpringStorm exercise in #Estonia🇪🇪#Poland🇵🇱 remains committed to further strengthening @NATO eastern flank and exercising together in the region💪