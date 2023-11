„OPCW yra labai autoritetinga tarptautinė organizacija, joje teroristams ne vieta.

Tuo pat metu 2024–2026 m. laikotarpiui buvo išrinkta Ukraina, Lenkija ir Lietuva. Ukraina aktyviai prisidės prie OPCW stiprinimo“, – rašė V. Zelenkis.

Jis padėkojo visoms šalims, palaikiusioms Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos įtraukimą bei Rusijos pašalinimą iš vykdomosios tarybos.

„Per mažiau nei mėnesį Rusija pirmą kartą istorijoje pralaimėjo tris balsavimus svarbiose tarptautinėse institucijose. Tai logiškas teroristinės valstybės veiksmų rezultatas: jos vaidmuo tarptautiniuose santykiuose mažėja, o izoliacija didėja“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.



Žinią „X“ pakomentavo ir G. Landsbergis.

„Geros naujienos! Rusija ką tik buvo išmesta iš OPCW Vykdomosios tarybos. Ukrainai, Lenkijai ir Lietuvai pasisekė.

Laikas visoms tarptautinėms organizacijoms apsivalyti, kad išlaikytų savo aktualumą ir patikimumą“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė G. Landsbergis.

Good news, everybody!

Russia has just been voted off the @OPCW Executive Council. Ukraine, Poland and Lithuania were successful 🇺🇦🇵🇱🇱🇹

It's time for all international organisations to clean themselves up in order to maintain their relevance and credibility.