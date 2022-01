Tarp JAV ir Rusijos – nauji eskalacijos ženklai: dislokuoja branduolinį ginklą nešti galinčias raketas

JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas rengiamas praėjus vos 11 dienų po to, kai jų pavaduotojai susitiko toje pačioje Ženevoje ir susitarė tęsti dialogą.

Tad vien tai, kad šio pažado abi šalys laikosi yra laikoma geru ženklu – Kremlius jau leido suprasti nusivylęs pokalbiais su JAV bei kitomis NATO valstybėmis, kurios atsisakė svarstyti dalį Rusijos iškeltų reikalavimų. Iš Maskvos tonas beveik nepakito – kalbėsime apie viską arba nieką.

Rusijai prie Ukrainos sienos sutelkus dešimtis tūkstančių karių tokie grasinimai atrodo pasikartojantys, tačiau šį kartą, regis, jau svarbūs ne tik pokalbiai – skirtingai nuo sausio 10 dienos sesijos, kuri truko beveik aštuonias valandas, A. Blinkenas ir S. Lavrovas tik sprendžia ar tolesnė diplomatija iš viso tebėra įmanoma. Kiek anksčiau Kremlius JAV pagrasino netgi santykių nutraukimu: esą peržengiama riba.

Kad ribos tarp taikos ir karo gali būti peržengtos demonstruoja ne šiaip įtampa, bet ir tai, kad Rusija permetinėja pajėgas į Baltarusiją. Oficialiai tai daroma „pratyboms“, tačiau įspjama, kad šį kartą scenarijus, regis, visiškai kitoks.

Ir dėl to, iš kur permetamos rusų pajėgos – iš tolimiausių rytinių šalies kampelių, nuo sienos su Kinija, ir kokios pajėgos – priešlėktuvinės gynybos kompleksai S-400.

O naujausiu nerimo signalu tapo balistinių raketų kompleksų „Iskander-M“ pasirodymas Baltarusijoje – šių branduolinį ginklą galinčių gabenti trumpojo nuotolio raketų dislokavimas Baltarusijoje yra precendento neturintis atvejis, kuris reiškia reikšmingą eskalaciją.

Gavo tai, ko siekė daug metų

Tai, kad Rusija gali dislokuoti tokias raketas Baltarusijoje yra ne vienerius metus trunkanti vieša muilo opera: vieši Rusijos ir Baltarusijos vadovų pasvarstymai, kad gal reikėtų tai padaryti prasidėjo dar 2008 metais, pasibaigus karui Sakartvele, prieš kurį Rusija primą kartą panaudojo „Iskander“. Tada A. Lukašenka pripažino, kad „Iskanderų“ Baltarusija norėtų, bet tam neturi pinigų.

2017-siais, dar prieš prasidedant „Zapad“ pratyboms, vėl pasirodė svarstymų, kad Baltarusija siekia įsigyti „Iskander“ arba pageidauja jų dislokavimo, bet tada Rusija tokią informaciją neigė.

Pernai lapkritį apie padėtį pasienyje kalbėjęs A. Lukašenka rėžė: Baltarusijai reikia raketų kompleksų „Iskander“. Iš pradžių Rusija nereagavo, bet dabar, regis, įvykdė seniai ruoštą planą: Osipovičiuose, Baltarusijos centrinėje dalyje, kur įrengtas vienas didžiausių artilerijos poligonų, penktadienį pastebėti būtent Rusijai priklausančios „Iskander-M“ paleidimo sistemos sunkvežimis.

