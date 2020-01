Tapatybės kortelės – per vieną dieną

„Visi, kurie kreipsis į Migracijos departamentą, nuo rytojaus jau turės galimybę užsisakyti asmens tapatybės kortelę skubos tvarka – per vieną darbo dieną, to jau ilgą laiką nebuvo, reikėdavo laukti 5 darbo dienas“, – pranešime žiniasklaidai cituojama vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

VRM atkreipia dėmesį, kad visi pageidaujantys gauti asmens tapatybės kortelę skubos tvarka, prašymą bet kuriame Migracijos departamento skyriuje turi pateikti iki 12 valandos.

Kai teigia ministrė, nuo šių metų balandžio Asmens dokumentų išrašymo centras turėtų pradėti teikti naują paslaugą – išduoti pasą ypatingos skubos tvarka per kelias valandas. Tokia paslauga kainuos 190 eurų.

„Norint dokumentą greitai pagaminti bus būtina koreguoti gamybos ir tikrinimo informacinėse sistemose procesus, todėl rinkliava yra labai konkrečiai apskaičiuota ir nėra maža, tačiau tokia galimybė iš esmės bus, ir manau, kad tikrai atsiras žmonių, kuriems bus svarbu tuo pasinaudoti“, – sakė R. Tamašunienė.

Centro teigimu, pasą užsakius iki 9 valandos, jį atsiimti bus galima tą pačią dieną nuo 11 valandos, o užsakius iki 12 valandos – tą pačią dieną nuo 14 valandos. Paslauga bus teikiama Vilniuje.

Iki šiol asmens tapatybės kortelę buvo galima gauti bendra tvarka – per vieną mėnesį – ir skubos tvarka – per penkias darbo dienas. Pasą buvo galima gauti bendra tvarka – per vieną mėnesį – ir skubos tvarka – per penkias arba vieną darbo dieną.