Ji įregistravo naują pasiūlymą Seime svarstomam naujos redakcijos Vadovybės apsaugos įstatymo projektui, kuriame siūlo šalies vadovybės sąraše palikti Seimo pirmininko pareigybę.

A. Širinskienė nutarė atsiimti savo ankstesnį pasiūlymą, nes nenori stabdyti naujo Vadovybės apsaugos įstatymo projekto priėmimo.

„Matydama, koks nesveikas ažiotažas dėl to kilo, tikrai nenoriu, kad stotų įstatymo priėmimas. Tas įstatymas yra susijęs ir su pareigūnų atlyginimo didinimu, kas yra problema, ten dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie priversti dabar uždarbiauti, dirbti papildomai kitą darbą, kad pragyventų. Ta problema yra šiuo įstatymu sprendžiama. Įstaigos reorganizacija, pareigūnų algų didinimas – tai jautrūs klausimai, tikrai nenoriu stabdyti įstatymo projekto priėmimo, nes matau, kad tas tampa kliūtimi. Būtent dėl to atsiėmiau savo ankstesnį pasiūlymą“, – komentuodama savo apsisprendimą trečiadienį Eltai sakė A. Širinskienė.

Ji taip pat tikisi, kad Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pats paprašys sumažinti jam apsaugą.

„Tikiuosi, kad Seimo pirmininkui ne švyturėliai yra svarbu ir ne tai, kaip gražiai atrodo jo palyda, kad jam svarbu jo saugumas, ir visiems mums tai svarbu, bet tas saugumas turi būti proporcingas tikrai realioms grėsmėms. Dėl to keliu tą klausimą. Labai tikiuosi, kad Seimo pirmininkas turės pakankamai garbės, suvokimo, kad tą neįtikėtinai didelę apsaugą, pasitardamas su VAD, vis dėlto susimažins, ir tos išlaidos visuomenei, kurios atsiranda ypač dėl didelių jo kasdienių važinėjimų tarp Vilniaus ir Kauno, tikrai sumažės“, – sakė A. Širinskienė.

Pasak jos, įstatymo projekte išlieka apsaugos lygiai, kuriuos galima vertinti.

„Tikiuosi, kad Seimo pirmininkas tiesiog garbingai kreipsis į VAD ir paprašys įvertinti apsaugos lygius. Aš manau, kad mes gyvename ne 1993—1994 metais, kai Lietuvoje tiesiogine to žodžio prasme siautėjo nusikalstamos grupuotės. Valstybė yra labai pasikeitusi, o apsaugos kiekis nuo to laiko iš esmės nepasikeitė. Tai tikrai labai tikiuosi to sąžiningo elgesio ir suvokimo“, – sakė A. Širinskienė.

Jos nuomone, VAD turi instrumentus įvertinti kiekvienam pareigūnui kylančias grėsmes. „Manyčiau, kad įvertinus tas grėsmes, nenoriu užbėgti už akių, bet galbūt tų kelių ekipažų greitkelyje tikrai šiais laikais nebereikės. Aišku, jeigu tas grėsmės lygis pasikeistų, manau, kad bet kuriam vadovui būtų stiprinama atitinkama apsauga“, – Eltai sakė A. Širinskienė.

Pagal Seime svarstomą naujos redakcijos Vadovybės apsaugos įstatymo projektą, „Vadovybė – Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas ir asmenys, laikinai einantys Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko pareigas, taip pat pavaduojantys Ministrą Pirmininką.“

Lapkričio 14 d. Seimas pradėjo svarstyti būsimas reformas reglamentuojantį naujos redakcijos Vadovybės apsaugos įstatymo projektą. Naujuoju įstatymu siekiama pakeisti VAD ir jo pareigūnų teisinį statusą, tarnybos sąlygas, darbo apmokėjimo sistemą.

Jeigu Seimas pritartų, dabartinis Vadovybės apsaugos departamentas būtų reformuotas į Vadovybės apsaugos tarnybą. Siūloma nustatyti, kad Tarnyba yra Vyriausybei atskaitinga įstaiga, o Tarnybos pareigūnas – tai valstybės pareigūnas.

Šiuo metu VAD yra viena iš vidaus reikalų statutinių įstaigų, o departamento pareigūnai yra statutiniai valstybės tarnautojai.