Dekretą dėl pilietybės suteikimo išimties tvarka D. Grybauskaitė pasirašys antradienį, BNS patvirtino prezidentės patarėjas Liudas Zakarevičius. Lietuvos pilietybė gali būti suteikiama ypatingų nuopelnų šaliai turinčiam kitos valstybės piliečiui, kuris yra integravęsis į Lietuvos visuomenę. Kino kūrėjas J. Ohmanas yra paramą Ukrainai telkiančios visuomeninės organizacijos „Blue/Yellow“ įkūrėjas.

336 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.