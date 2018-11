,,Manau, vien tai, kad sukėlė tokią diskusiją, atsirado tokios priežastys kilti tokiam susipriešinimui, tai jau yra ne iki galo padaryti darbai, (...) kad įgyvendinimas to įstatymo buvo toks išskirtinis, kad sukėlė šį sąmyšį“, - trečiadienį ,,Žinių radijui“ komentavo L. Kukuraičio darbą V. Pranckietis.

Pasak jo, dėl kilusio sąmyšio yra kalti tie, kas įgyvendino įstatymą.

,,Be abejo, kad tie, kurie įgyvendina įstatymą, tai yra visa vaiko teisių užtikrinimo sistema“, - teigė V. Pranckietis.

V. Pranckietis sako nematąs galimybių toleruoti proporcingo smurto prieš vaikus naudojimo. Taip pat Seimo pirmininkas nepasirašė 56 Seimo narių siūlomų vaiko teisių įstatymo pataisų, siūlančių įtvirtinti nuostatą, kad smurtu nelaikomi fiziniai veiksmai, kai prieš vaiką panaudota jėga ir vaikui sukeltas fizinis ar psichologinis skausmas padarytas siekiant išvengti didesnės žalos ar pavojaus saugumui.

,,Aš kategoriškai pasisakysiu: vaikų mušti negalima. (...) Tikrai nepasisakysiu už tai, kad koks nors fizinis poveikis vaikams būtų teisėtas“, - teigė Seimo pirmininkas.

,,Ne, ten mano parašo nėra, viena nepasiūlė, o, pirma, aš norėčiau išsiaiškinti ir tik tada vienašališkai reikšti nuomonę. Žiūrint į abi puses, kurios dabar yra susikūrusios, manau, kad jos nėra prieštaraujančios viena kitai, galbūt jos yra konkuruojančios ir kiekviena pusė siekia to paties. Siekia, kad būtų išsaugotos šeimos, kad nebijotų tėvai, kad vaikai be reikalo nebūtų paimami. Siekia lyg ir to paties, tik truputį skirtingais būdais. Reikia tuos būdus suderinti ir tada bus galima priimti tas pataisas, kurios yra siūlomos. Bet reikėtų, kad abu siūlymai būtų derinami tarpusavyje“, - sakė V. Pranckietis.

Seimo pirmininkas teigia, kad ne įstatymas yra blogas, o stringa jo įgyvendinimas. Bet, pasak V. Pranckiečio, ministerija jau teikia pasiūlymus problemoms spręsti.

,,Einame prie to, kad įgyvendinimas įstatymo stringa, ne tiek pats įstatymas. Žinau, kad ministerija dabar teikia pasiūlymus, kurie reikalingi įgyvendinimui tobulinti“, - sakė V. Pranckietis,