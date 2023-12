Po VSD perspėjimų – sujudimas dėl baltarusių

Ir patys iniciatoriai nėra užtikrinti, ar tai, ką jie dabar siūlo, į ką nors išvirs, bet pabando iš naujo.

„Šioje vietoje mes siūlome „užkalti“ stabdį“, – LNK sakė vienas iš projekto iniciatorių – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Diskusija jau diskutuota visais metų laikais – pavasarį Seimas priėmė ribojimus Rusijos piliečiams, šį įstatymą Gitanas Nausėda vetavo, nes norėjo, kad ribojimi būtų ir Baltarusijos piliečiai. Tada grupė baltarusių susirinko prie Seimo, valdantieji veto atmetė.

„Ačiū, Lietuva!“, – tada skandavo susirinkusieji.

Vasarą į Baltarusiją atsikraustė „Wagner“ samdiniai ir diskusija atsinaujino. Prezidentūra jau tada teigė, kad Lietuvos institucijos nepajėgs viso srauto sužiūrėti, bet į Seimą atvažiavo opozicionierė Sviatlana Cichanouskaja ir paprašė baltarusiams duris palikti atviras.

„Reikėtų atskirti baltarusius nuo rusų ir Baltarusijos režimą nuo Baltarusijos žmonių“, – tuomet sakė C. Chichanouskaja.

Ir valdantieji vėl baltarusiams pritarė. Atėjo žiema ir trys konservatoriai – L. Kasčiūnas, Audronius Ažubalis ir Paulius Saudargas – registravo pataisą, kad baltarusių leidimai gyventi Lietuvoje vis dėlto būtų apriboti. Panašiai, kaip rusų.

„Na, kodėl – turbūt akivaizdu, nes yra mūsų žvalgybų nauja indikacija, kad grėsmės didėja“, – LNK komentavo Seimo vicepirmininkas P. Saudargas.

Iš viso šiuo metu į Lietuvą atsikraustę per 60 tūkst. baltarusių. Teigiama, su jais atvyko ir šnipų.

Laurynas Kasčiūnas © DELFI / Julius Kalinskas

Saugumo vadas Darius Jauniškis pareiškė, kad Lietuvoje fiksuojamas rekordinis – istoriškai didžiausias Baltarusijos KGBistų aktyvumas.

„Paskaičiuokite, kad 2025 metais mes turėsime apie 100 tūkst. Tai yra, sakyčiau, tokia reikšminga jėga. Kaip ten bebūtų, ateis tas laikas, ta raudona linija, kai mes tikrai nebesusitvarkysime“, – LRT televizijai sakė D. Jauniškis.

Bet ar baltarusiams leidimus pradėti riboti, likę konservatoriai nėra tikri.

„Tai neabejotinai diskutuosime, todėl, kad viešojoje erdvėje išsakyta VSD vadovo informacija yra neraminanti“, – LNK sakė konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Nei taip, nei ne kol kas nesako ir koalicijos partneriai. Laisviečiai prisimerkę žiūri į pačius siūlytojus.

„Šis sprendimas atnešamas ne Vyriausybės, jis registruojamas Seimo narių, kurie jau anksčiau pasižymėjo tokia, sakykime, vanagiška migracijos politika“, – komentavo Laisvės partijos frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas.

Dalis opozicijos sako – tada atvažiuos kitų.

„Tas poreikis, pasiūla bus užpildyta iš Šiaurės Afrikos, kitų valstybių – iš Tatarstanų, Turkmenistanų, visų „stanų“, kurių žmonių jau čia matome pakankamai daug“, – LNK kalbėjo Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis.

Bet, pavyzdžiui, opoziciniai „valstiečiai“ dar pavasarį buvo už prezidento veto – t.y. kad baltarusiai su rusais būtų suvienodinti.

„Keistas toks pasikeitimas, bet galbūt jis laiku. Su tuo reikia sveikinti, kad pripažįsta klaidas ir grįžta prie diskusijos“, – LNK sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkė Aušrinė Norkienė.

Dar yra Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kurie anksčiau į tokias diskusijas žiūrėjo nerimtai.

„Kažkas bendrom frazėm apie karą“, – jas apibūdino partijos lyderis Saulius Skvernelis.

Bet dabar, po VSD perspėjimų, sako – tai jau rimta.

„Nebegali nei patikrinti, nei užtikrinti realios grėsmės. Tai yra tikrai grėsmė saugumui ir tą srautą reikia stabdyti“, – teigė S. Skvernelis.

Ribojimai būtų taikomi tik naujai atvykstantiems baltarusiams. Atvykę anksčiau leidimus galėtų prasitęsti be kliūčių. Be to, paliekama išimtis, kokia rusams netaikoma: Lietuva išliktų atvira aukštos kvalifikacijos baltarusiams. Iniciatoriai tikisi, kad Seimo salę pataisos pasieks dar šią sesiją.

„Jeigu Seimo nariams neužtenka argumentų – ir VSD argumentų, tai aš jau nebežinau, kas turėtų įvykti, kad būtų įtikinti priimti tokį pakankamai kompromisinį variantą“, – sakė L. Kasčiūnas.

Dauguma į Lietuvą atvykusių baltarusių – ekonominiai migrantai. Migracijos departamento duomenimis, aukštos kvalifikacijos – 4 tūkst. Humanitariniu pagrindu laikinus leidimus gyventi turi 770.

Priėmus siūlomus ribojimus, humanitarinis koridorius, bėgantiems nuo Lukašenkos, išliktų.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: