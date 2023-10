Ar gali nesėkmingas karas kainuoti politinę karjerą ar net sukelti perversmą? Tokie klausimai, regis, turėtų kilti Rusijoje, kurios politinė ir karinė vadovybė įvėlė šalį į pražūtingą karą su Ukraina.

Kol kas perversmo scenarijai pačioje Rusijoje tėra teoriniai, nors šis karas ne tik nusilpnino režimą, išeikvojo galybę žmogiškųjų ir materialinių išteklių, bet ir kirto per pasitikėjimo Kremliumi likučius. Problema Rusijai jau yra akivaizdi – jos nebegerbia ir nebebijo net sąjungininkai.

Vos per kelias naujo karo dienas Azerbaidžanui sutriuškinus Kremliaus remtus Kalnų Karabacho separatistus, šiems sudėjus ginklus, ir iš esmės kapituliavus, Kalnų Karabacho Respublika žlugo. Formaliai ji nustos egzistuoti nuo 2024 metų sausio 1 dienos.

O tai reiškia, kad vienas iš daugelio Kremliaus puoselėtų separatistinių projektų žlunga. Ir jei byra viena separatistinė respublika, gali subyrėti ir kiti panašūs dariniai.

Tad nenuostabu, kad iš Rusijos Armėnijoje jau ne tik atvirai šaipomasi – Maskvos įkurtų organizacijų, taikdarių teiktos saugumo garantijos, o ir ginkluotė pasirodė nieko vertos.

Trys dešimtmečiai Rusijos įtakos regione dabar gali būti tiesiog nubraukti. Bet Kremlius jau signalizuoja, kad neketina visko atsisakyti. Net ir pažeminta Rusija įspėja, kad armėnų taip lengvai neketina paleisti, o jei reikės, tai bandys išlaikyti savo geopolitinėje orbitoje jėga, pavyzdžiui, perversmo būdu.

Nusivylimas dėl išdavystės

Pastaruoju metu Rusiją savo sąjungininke galėjo vadinti nedaugelis šalių. Armėnija buvo būtent tokia. Neatsitiktinai, nes beveik tris dešimtmečius Rusija Armėnijoje buvo vienintelis saugumo garantas – po 1994 m. pasibaigusio Pirmojo Klanų Karabacho karo Kremlius buvo laikomas ne šiaip tarpininku, bet ir sąjungininku: ginklais, diplomatiškai ir ekonomiškai rėmė armėnus – tiek Jerevane, tiek Kalnų Karabache ar Arcache, nepripažintoje separatistinėje armėnų respublikoje.

Rusijos pozicijos susvyravo 2020-ųjų rudenį per 44 dienų karą, kai Azerbaidžanas iš armėnų separatistų atsikovojo trečdalį jam teisiškai priklausančių Kalnų Karabacho teritorijų. Armėnams nepadėjo nei Rusijos armija, nei rusų taikdariai. Tad ko verta Rusija ar rusiškas pasas?

Jau anuomet, 2020-siais Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas garsiai reiškė nepasitenkinimą Rusijos laikysena. Pats per protestus į valdžią 2018-siais atėjęs N. Pašinianas niekada neslėpė savo pažiūrų – kiek įmanoma labiau atsiriboti nuo kitų šalių įtakos.

Tačiau su Armėnija sietas ir etninių armėnų apgyvendintas Kalnų Karabachas arba tiesiog

Karabachas, kaip jį istoriškai vadina tiek armėnai, tiek azerai, net po tragiškai nesėkmingo 2020 m. karo, kai per pusantro mėnesio Azerbaidžanas sutriuškino separatistus, privertė juos pasirašyti paliaubas, atsisakyti trečdalio teritorijų vis dar vaidino nepriklausomą respubliką. Viltasi, kad separatistus galiausiai užstos ir, blogiausiu atveju apgins Rusija.

Dabar, kai tokias viltis vos per kelias naujo karo dienas sudaužė modernią ginkluotę pasitelkęs Azerbaidžanas, prabilta ne šiaip apie nepasitenkinimą, nepasitikėjimą ir nusivylimą Rusija. Iš N. Pašiniano nuskambėjo ir kaltinimai išdavyste.

O kai išduoda įsipareigojimų ginti neįvykdę sąjungininkai, dažniausiai pradedama kalbėti apie rimtas geopolitines slinktis – esą jei net ir pati Armėnija atsiribos nuo Rusijos, apie kokią dar Kremliaus įtaką galima kalbėti kitoms Kremliaus garantijas turinčioms šalims?

Grasina Saakašvilio likimu

Po tokių N. Pašiniano pasisakymų, suprantama, sulaukta reakcijų pačioje Rusijoje. Iš pradžių grasinti Armėnijai ėmė Kremliaus išlaikomi propagandistai. Kanalo RT vadovė Margarita Simonian, kuri pati yra armėnė, ėmė laidyti nedviprasmiškas užuominas N. Pašinianui, primindama jam apie buvusio Sakarvtelo lyderio likimą.

Esą tegu pasižiūri, ko sulaukė Michailas Saakašvilis, kuris 2003-siais pasirinko provakarietišką kryptį, atsiribojo nuo Rusijos, o 2008 m. pasirinko karą su Rusija. Viskas baigėsi kariniu pralaimėjimu, separatistinių teritorijų – Pietų Osetijos ir Abchazijos praradimu, o pačiam M. Saakašviliui galiausiai nesusiklostė ir karjera – buvęs prezidentas buvo suimtas ir iki šiol, nepaisant sunkios būklės yra kalinamas kalėjime.

