Vyriausybė trečiadienį pasitarime svarstys, ar 2018–2020 metais Afganistano nacionalinio saugumo pajėgoms išlaikyti ir vystyti skirti kasmet po pusę milijono JAV dolerių (beveik 415 tūkst. eurų). Lėšos būtų pervedamos į specialų patikos fondą, kuriam daugiausiai pinigų skiria amerikiečiai. Lietuva po 500 tūkst. dolerių į šį fondą pervesdavo ir anksčiau. Afganistane NATO nuo 2015 metų vykdo operaciją „Tvirta parama“, jos metu Aljansas apmoko ir remia Afganistano nacionalines pajėgas ir kai kurias ministerijas. Ši misija pakeitė daugiau nei dešimtmetį vykdytą kovinę Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) misiją. Lietuvos kontingentą Afganistane šiuo metu sudaro apie 29 Lietuvos karių, dauguma jų – štabo karininkai. Kitą savaitę į Afganistaną turėtų būti išlydėta kita karių pamaina, pakeisianti Herate ir Kabule tarnaujančius lietuvius, BNS sakė kariuomenės Gynybos štabo viešųjų ryšių karininkas kapitonas Tomas Pakalniškis. Krašto apsaugos ministerija 2017-ųjų pabaigoje pranešė vertinanti galimybes padidinti Lietuvos indėlį misijoje „Tvirta parama“, tačiau konkrečių svarstymų nedetalizavo. Seimas yra leidęs į Afganistaną išsiųsti iki 50-ies Lietuvos karių.











