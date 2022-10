Karo ekspertų prognozė: nauji rusų armijos veiksmai gali būti panaudoti Ukrainos valdžiai pakeisti

Sankcijos Iranui ir okupantų nesėkmės

Karo ekspertai pirmiausia įvertino geopolitinį kontekstą ir ES pritaikytas sankcijas Iranui dėl Rusijai siunčiamų dronų–kamikadzių. Jie taip pat priminė, jog JAV ir Jungtinė Karalystė Irano veiksmus kviečia aptarti Jungtinių Tautų Saugumo taryboje.

Tačiau tai, anot pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertų, nedaro įtakos Teherano pozicijai.

„Galima sutikti, kad ilgesnėje perspektyvoje tai gal ir turės kokios įtakos (čia ne mums spręsti), tačiau čia ir dabar tai niekaip neįtakoja Teherano pozicijos. Lėktuvai su dronų – savižudžių siuntomis ir toliau keliauja iš Teherano į Maskvą. Mums žinoma norėtųsi kažkokių labiau apčiuopiamų veiksmų ant žemės (pvz.: neatsargus kaljano rūkymas šių dronų gamyklose ar juos gabenančiuose lėktuvuose), tačiau viskas nėra taip paprasta.

Nors sekmadienį ir pasirodė informacija apie Izraelio smūgį Sirijos teritorijoje veikiančiam oro uostui, kur neva yra surinkinėjami iraniečių dronai – savižudžiai, bet sunku pasakyti ar šiuo smūgiu Izraelis bandė padėti Ukrainai, ar sprendė savo reikalus. Labiau tikėtinas, antras variantas. Tuo labiau, kad informacija apie dronų – savižudžių gamyklos pažeidimą daugiau nei prieštaringa.

Jei žiūrėti plačiau, eskalacija santykiuose su Iranu galima tik prisiimant riziką, kad Artimuosiuose Rytuose didės įtampos bei blogės ir taip nestabili situacija, kils terorizmo pavojus. Iš esmės, šie sprendimai be JAV, Izraelio ir Turkijos pritarimo sunkiai įmanomi“, – rašė karo ekspertai.

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai socialiniame tinkle taip pat rašė, jog šią savaitę Rusijoje vykdyta dalinė mobilizacija turėtų būti sėkmingai užbaigta.

„Realybė yra kiek kitokia. Vis dar yra nemažai Rusijos regionų, kurie neišpildė mobilizacijos normų, tad tikėtina mobilizacija tęsis „po kilimu“, – prognozavo karo ekspertai.

Apžvalgoje įvertinti ir veiksmai Baltarusijoje, į kurią atvyksta agresoriaus pajėgos, rašė karo ekspertai. Bet didelio proveržio karo lauke tai nesudarytų, tikino jie.

„Oficialiai skelbiama, kad pirmame etape Baltarusijoje bus dislokuoti 5 brigados ar pulko dydžio Rusijos pajėgų vienetai. Net ir juos papildžius baltarusių pajėgomis, ši grupuotė nepakankama pradėti plataus masto operaciją Kyjivo link ar giliau įsiveržti į Vakarų Ukrainą. Tikėtina, šią galimybę įvardines Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas turėjo omenyje, kad ši agresoriaus grupuotė dar augs. Priešingu atveju, iš jos galima tikėtis ribotų puolimo operacijų atskiruose ruožuose, kai vykdomos pavyzdžiui lokalios atakos, puolamos ir užimamos gyvenvietės (objektai), kad pritraukti ukrainiečių pajėgas. Ar taip bus, matysime“, – feisbuke sekmadienį rašė karo ekspertai.

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai rašė, jog Rusijos karinė pramonė ir toliau nesusitvarko su fronto poreikiais.

„Geriausiai tai iliustruoja situacija su tankais. Pasirodė informacija, kad nauji T72 „šeimos“ tankai Rusijoje gaminami trimis pamainomis, tačiau kiekiai ir toliau tokie menki, kad orkai priversti atimti tankus iš bulbafiurerio, toliau traukti T72 iš „konservacijos“ ir greituoju būdu modernizuoti T62. Pirmos T62 modernizuotos versijos pradėjo keliauti į frontą, tačiau tai neatitinka nei kiekybinių, nei tuo labiau kokybinių poreikių fronte“, – rašė jie.

Karo ekspertai taip pat įvertino ir Rusijos pajėgų civilinės ir kritinės infrastruktūros Ukrainoje naikinimą ir jo efektą.

„Daugiau nei trečdalis jėgainių yra išvesta iš rikiuotės. Tai kelia įtampas Ukrainos visuomenėje“, – konstatavo karo ekspertai.

Kai kuriose šalies vietose iniciatyva – agresoriaus rankose

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai socialiniame tinkle sekmadienį taip pat įvertino ir situaciją fronte.

Šiauriniame Donbaso flange esančiame Svatove – lygiosios po aktyvių veiksmų, rašė jie.

„Ukrainiečiams nepavyko prasiveržti toliau Pershetravene – Kysilivka ruožo, tad jų artilerijos darbas kelyje Troitske – Svatove yra nepakankamas sutrikdyti juo judantį aprūpinimą. Mūšiai įgauna sunkių pozicinių kautynių pobūdį, kova vyksta dėl geresnių pozicijų „no mans land“. Dabartiniame etape, sąlygos pradėti Svatove puolimą Ukrainos pajėgoms nėra tinkamos“, – vertinimą pateikė jie.

Tame pačiame regione esančiame Kremina – iniciatyvą turi agresorius.

„Agresorius primetė savo mūšio ritmą ir įžengė į Nevske, užėmė „no mans land“ iki pat ukrainiečių kontroliuojamo Terny – Torske ruožo, t.y. perėmė kelio Torske – Kremina kontrolę. Nėra duomenų, kad agresorius užėmė Dibrova – Kuzmine ir pasiekė Severskyi Donets upę. Tiesa, sekmadienį ryte pasirodė informacija, kad ukrainiečiai suaktyvino savo veiksmus nuo Makiivka link Chornopopivka, 12.00 val. duomenimis, mūšis tęsiasi“, – rašė karo ekspertai.

Šiauriniame Donbaso regione esančiame Lysyčianske iniciatyvą, anot jų, taip pat turi agresorius.

„Ukrainiečiai sugebėjo apginti Spirne ir neleido orkams grasinti Bilohorivka grupuotės užnugariui. Tačiau suaktyvinęs puolimą ties Bilohorivka, agresorius pasiekė taktinių laimėjimų. Tuo pačiu, agresoriaus sėkmės Kremina sektoriuje pasėkoje, rusams atsiveria galimybės grįžti prie Severskyi Donets upės ir grasinti sektoriaus šiauriniam flangui“, – socialiniame tinkle rašė pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Panaši situacija, anot jų, šiame regione esančiame Bachmute. Čia, pasak karo ekspertų, agresoriaus taktinių laimėjimų visuma priartina jį prie artimiausio operacinio lygmens pasiekimo (sąlygų Bakhmut puolimui sudarymas ir miesto puolimas).

„Per savaitę agresoriui pavyko susikurti placdarmą miesto pietuose ir pietryčiuose. Tačiau šios užimtos teritorijos nesudaro bendro tvaraus placdarmo su orkų grupuote miesto rytuose, tad pilnavertės sąlygos miesto šturmui dar nesukurtos. Ukrainiečiai ginasi, stiprina gynybines pozicijas mieste bei kontratakuoja. Intensyvūs mūšiai verda miesto pakraščiuose. Orkų puolimo tempas kelyje Horlivka – Bachmutas ir toliau išlieka mažas. Tikėtina, jį dar labiau sulėtina vakaruose nuo Bachmuto formuojama ukrainiečių grupuotė“, – rašė karo ekspertai.

Šalies centre – agresorius bent du kartus dar bandė apeiti Mariinka įtvirtintą rajoną iš pietryčių, tačiau šie bandymai baigėsi nesėkme.

„Tęsiasi sudėtingos pozicinės kautynės Pervomaiske – Vodyane – Opytne ir Avdiivka ruožuose“, – rašė karo ekspertai, konstatuodami, kad čia – lygiosios po aktyvių karo veiksmų.

Tokia pati situacija ir Zaporižios regione.

„Pagrindinis veiksmas kontaktinėje linijoje vyksta prie Velyka Novosylka. Savaitės viduryje agresoriui pavyko pasistūmėti, o savaitės pabaigoje ukrainiečiai kontratakavo ir atsiėmė teritoriją. Taip pat, tęsiasi lokalūs susidūrimai Vuhledar ir Orihiv – Huliajpole ruožuose, tačiau didelių pakitimų nėra. Agresorius ir toliau laukia ukrainiečių puolimo“, – socialiniame tinkle rašė karo ekspertai.

Iniciatyvą ukrainiečiai turi šalies pietuose esančiame Beryslav mieste.

„Kontaktinėje linijoje vyko kova už geresnes pozicijas „no mans land“. Daugiau naudos išpešė ukrainiečiai, pasigerinę savo taktinę situaciją vakariniame flange. Tai gera pradžia rengiantis operacijoms Snihurivka link. Agresorius siekė pademonstruoti didelius laimėjimus užimdamas kelis kilometrus taktine prasme bevertės stepės, kartu skleisdamas dezinformaciją apie neva prasidėjusį ir sėkmingai atmuštą grandiozinį Ukrainos pajėgų puolimą“, – teigė jie.

O Snihurivka – lygiosios po aktyvių veiksmų, rašė jie.

„Vyravo lokalūs susidūrimai. Ukrainiečių taktinė sėkmė Beryslav ruože per menka, kad sudarytų sąlygas plataus masto operacijoms kairiajame Inhulec upės krante link Snihurivka“, – socialiniame tinkle teigė karto ekspertai.

Ukrainos pietuose esančiame Chersone taip pat fiksuojamos lygiosios po aktyvių karo veiksmų.

„Tęsiasi lokalūs susidūrimai Ternovy Pody ir Pravdine ruožuose. Agresoriaus paskelbta ir pradėta vykdyti civilių „evakuacija“ iš Chersono ir toliau nepanaši į tikrą pasirengimą okupacinėms pajėgoms palikti sektorių. Tokiu atveju, pirmiausia tektų atitraukinėti pajėgas iš Snihurivka ir Beryslav sektorių, tačiau to nefiksuojame.

Galime pakartoti savo prielaidą, kad šia „evakuacija“ agresorius siekia sumažinti apkrovą logistiniams keliams per Dnieprą, visišką prioritetą suteikiant ginkluotosioms pajėgoms. Taip pat, galimai provokuoja ukrainiečius kuo skubiau (be tinkamo pasiruošimo, planavimo ir pajėgų kiekio) pulti Chersoną ir bandyti jį išvaduoti“, – rašė pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Mūšių dinamika

Lyginant su praeita savaite, anot karo ekspertų, agresoriaus raketų smūgiai sumenko beveik 3 kartus (150 vs apie 60). Toliau dominuoja Kh101/105 bei „Kalibr“ tipo raketos. Kaip minėta šeštadienį, dėl didesnio greičio, pastarąsias numušti gerokai sunkiau. Visgi bendrai, ukrainiečių oro gynyba išlaiko apie 50 proc. numušant priešo raketas.

O atsižvelgiant, į tai kad ėmė veikti ukrainiečių priešlėktuvinės patrankos, orkų dronų – savižudžių nuostoliai išaugo (118 vs 137).

„Tačiau nuostolių skaičius nėra dramatiškai didesnis, nors priemonės pasitelktos efektyvios. Orkai nepradėjo šių dronų naudoti kažkaip sumaniau, tad galima daryti prielaidą, jog bendras dronų – savižudžių skaičius, naudotas prieš Ukrainą buvo panašus ar net mažesnis nei praeitą savaitę“, – rašė jie.

Karo ekspertai teigė, jog susidarė įdomi dinamikos situacija kontaktinėje linijoje.

„Verta pasakyti, kad priešo gyvosios jėgos nuostoliai išliko panašūs (2500 vs 2470), šarvuotos technikos nežymiai išaugo (128 vs 146), o artilerijos nuostoliai taip pat liko panašiame lygmenyje (90 vs 87). Tačiau jei pažiūrėsime atidžiau, tai buvo nulemta spalio 20 d. ir 21 d. neįprastai mažų agresoriaus nuostolių visose kategorijose. Antai, šiomis dvejomis dienomis vidutiniškai kasdien sunaikinta po 210 orkų kovotojų, 11,5 šarvuotos technikos vienetų ir 4 artilerijos sistemos.

Tuo tarpu likusių 5 savaitės dienų vidutiniai vienos dienos rodikliai – 410 orkų karių, 24,6 šarvuotos technikos vienetai, 15,8 artilerijos sistemos.

Lyginant su praėjusios savaitės vidutiniais dienos nuostoliais šiose kategorijose (357 kariai, 18,2 šarvuotos technikos vienetai, 12,8 artilerijos sistemos) matome augimą. Spalio 20–21 d. nebūdingas rusų nuostolių sumažėjimas gali būti susijęs su abiejų pusių vykdytą reorganizacija ir naujų taktinių sprendimų paieška kontaktinėje linijoje. Panašu, kad ši reorganizacija sėkmingesnė ukrainiečiams, nes spalio 22 d. nuostolių dinamika vėl grįžo į įprastą lygį“, – įžvalgomis socialiniame tinkle dalijosi karo ekspertai.

Kelios prognozės

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai sekmadienį savo apžvalgoje pasidalijo ir keliomis galimomis prognozėmis.

Viena iš jų – susijusi su Rusijos pajėgų daroma žala Ukrainos energetikos sistemai.

„Tikėtina, artėjant Ukrainos parlamento (2023 m. ) ir prezidento (2024 m.) rinkimams, agresoriaus padaryta ir toliau daroma žala energetikos sistemai gali būti išnaudojama Ukrainos vidaus politinėje kovoje, kur savo vaidmenį neabejotinai ras Rusijos žvalgybų tarnybų ardomoji veikla“, – rašė jie.

Anot karo ekspertų, išlieka didelė tikimybė, kad siekdamas sugriauti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų eksporto, agresorius vykdys raketų ir dronų – savižudžių atakas prieš Odesos jūrų uosto infrastruktūrą.

Taip pat, labai tikėtina, jog iš Rusijos į Baltarusiją toliau judės „tiek technika, tiek visos aprūpinimo klasės, tiek personalas ir čia esanti orkų grupuotė tik didės“.

O jeigu ukrainiečių pajėgoms nepavyks puolimo operacijomis susigrąžinti iniciatyvos Svatove sektoriuje, „labai tikėtina, kad agresorius sieks sektoriuje pradėti kontrpuolimą, pvz. nuo Talvizhanka su tikslu sugrįžti prie Kupjansko“.

Kartu tikėtinas ir agresoriaus siekis įsitvirtinti šiauriniame Severskyi Donets upės krante ir pradėti operacijas ukrainiečių grupuotės Bilohorivka užnugaryje.

Šią savaitę galimas ir Bachmuto miesto puolimas iš pietryčių.

„Nepaisant to, kad dėl atvykusio ukrainiečių pastiprinimo agresoriui iki galo nepavyko susikurti tvaraus placdarmo palei kelią Horlivka – Bachmutas, neatmestina, kad ateinančią savaitę gali prasidėti Bachmuto miesto puolimas iš pietryčių (Ivanhrad – F. Maksymenka g.)“, – rašė karo ekspertai.

Taip pat neatmestina, kad šios savaitės pabaigoje prasidės suaktyvėjimas Zaporižios sektoriuje.

„Kur veiksmų iniciatyva gali nebūtinai priklausyti ukrainiečiams (pvz.: preventyvus agresoriaus smūgis). Kokio jis bus masto, priklausys nuo ukrainiečių sėkmės suardant agresoriaus logistinę sistemą jo gynybos gilumoje“, – rašė jie.

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai teigė, jog yra tikėtina, kad šalies pietų flange „abi pusės intensyvins manevrinių vienetų operacijas, siekdamos pasigerinti savo padėtį kontaktinėje linijoje ir perimti iniciatyvą į savo rankas“.