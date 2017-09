„Nepriklausomai nuo to, ar Socialdemokratų partija kaip tokia nuspręs likti formalioje sąjungoje ar koalicijoje, darbui tai didelės įtakos greičiausiai nedarys, nes net ir būdami formalioje koalicijoje, „valstiečiai“ atskirais klausimais ieškodavo kitų partnerių, tai yra, bendraudavo ir spręsdavo klausimus kartu su opozicija“, – ketvirtadienio rytą transliuotame interviu LRT radijui sakė D.Grybauskaitė.

Ji sakė esanti įsitikinusi, kad net ir nebebūdami koalicijoje, socialdemokratai paremtų kai kuriuos Vyriausybės ir „valstiečių“ pasiūlymus, paramos valdantieji galėtų sulaukti ir iš opozicijos. Susiję straipsniai: Seimo pirmininkas prognozuoja didžiulį pasipriešinimą valstybės tarnybos pertvarkai G. Landsbergis pasakė savo poziciją apie konservatorių galimybes jungtis prie valdančiosios koalicijos „Pirmą kartą mūsų valstybės istorijoje turėsime formaliai mažumą, greičiausiai, o de facto – normaliai dirbačią daugumą“, - kalbėjo prezidentė. Naujasis socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas ir dauguma partijos skyrių pasisako už pasitraukimą iš koalicijos, bet socdemų frakcija Seime ir ministrai ragina likti valdžioje. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Andrius Palionis, trečiadienį susitikęs su premjeru Sauliumi Skverneliu, tvirtino, kad Seimo socialdemokratų ir „valstiečių“ frakcijos numato memorandumu įtvirtinti bendradarbiavimą rudens sesijoje. Pasak S.Skvernelio, frakcijų susitarime bus aptarti svarbiausi rudens sesijos darbai, iš kurių jis išskyrė biudžeto tvirtinimą, mokesčių pakeitimus, socialinės atskirties bei skurdo mažinimui skirtus sprendimus.

G.Paluckas tokį susitarimą pavadino akibrokštu.

