Korumpuotą advokatą palaužęs įtakingas prokuroras šiek tiek persistengė: kankino badu ir neteisėtai kalino

Teisme priimtas beprecedentis sprendimas: už korupciją teistam advokatui valstybė turės sumokėti daugiau nei 100 tūkst. eurų, nes jis esą neteisėtai kalintas 250 dienų, be pagrindo pareigūnų persekiotas, jam iškeltos 6 bylos, kurių didžioji dalis baigėsi išteisinimais, be to, jis net kelias dienas marintas badu. Dar daugiau, teismo sprendime nurodoma, kad advokato bylas kontroliavusio įtakingo prokuroro veiksmai turi piktnaudžiavimo požymių.

© ELTA / Josvydas Elinskas