Ir jūs tik įsivaizduokit: policija ištyrė, kad Vijūnėlės dvaro pikniko metu jokie įstatymai nebuvo pažeisti.

Šauni ta policija. Tokias sunkias, galima sakyti, epochos bylas Druskininkuose tiria. Tik kaip dabar jaustis Druskininkų caro dvaro nuolankiai tarnaitei, panelei Jonkutei? Tai, kuri prie to užkeikto pasakų dvaro pro tvorą žiūrėjo. Ir pasivaideno jai prie to dvaro tuzinas išniekintų visokiausių valstybių vėliavų ir simbolių.

Pilietiškai įskundusi mero kritikus liko prie suskilusios geldos. Kaip ir premjeras Skvernelis. Kuris tikėjosi efektyvesnio šešėlio mažinimo. Su kuriuo – gal šešėliu, o gal tik mažinimu – kovodamas Ministras Pirmininkas planuoja pasitelkti tikrojo šešėlio masto viešinimą.

Premjero teigimu, jei šiuo metu kovojant kovą su šešėliu dar ko ir trūksta, tai aiškaus ir apibrėžto šešėlio masto žinojimo. Kartais pateikiamais apskaičiavimais, šešėlyje yra 4 mlrd. eurų. Mintijo radijuj premjeras. Tai yra faktas. Ir tie faktai, turimi mūsų tarnybų, turi būti išslaptinti. Visuomenė turi žinoti. Kaip kirviu nukirto MP. R. Valatka Premjero teigimu, jei šiuo metu kovojant kovą su šešėliu dar ko ir trūksta, tai aiškaus ir apibrėžto šešėlio masto žinojimo. Kartais pateikiamais apskaičiavimais, šešėlyje yra 4 mlrd. eurų. Mintijo radijuj premjeras. Tai yra faktas. Ir tie faktai, turimi mūsų tarnybų, turi būti išslaptinti. Visuomenė turi žinoti. Kaip kirviu nukirto MP.

Premjero teigimu, jei šiuo metu kovojant kovą su šešėliu dar ko ir trūksta, tai aiškaus ir apibrėžto šešėlio masto žinojimo. Kartais pateikiamais apskaičiavimais, šešėlyje yra 4 mlrd. eurų. Mintijo radijuj premjeras. Tai yra faktas. Ir tie faktai, turimi mūsų tarnybų, turi būti išslaptinti. Visuomenė turi žinoti. Kaip kirviu nukirto MP.

Visuomenė jau kadų kadais žino, kad Druskininkų savivaldybė iš visų mokesčių mokėtojų pinigų finansuoja miesto vado propagandinį blizgantį laikraštį. Ir premjeras Skvernelis tai žino. Ir prieš tai buvęs premjeras Butkevičius žinojo.

Ir nieko išslaptinti čia nereikia. Užtektų gerai paimti. Už vienos vietos. Tai atvira korupcija. Su atkišta valstybei ir visuomenei taukuota špyga. Ant kurios dar ir užrašas kvadratinėmis raidėmis: dariau ir darysiu, o savo kritikus po komisijas ir policijas užtampysiu, ir nieko man nepadarysit, ot!

Viešink neviešinęs šešėlio mastus. Neprisikasti premjerui iki 4 slaptų milijardų. Kol vietiniai carai ir kunigaikščiai kaišioja špygas ir deda skersą ant įstatymo.

O ir nuo ko apskritai tas šešėlis turėjo mažėti? Vieną dieną finansų ministras Šapoka grasina didinti vienus mokesčius, kitą – kitus. Nutyla Šapoka, prabyla Pranckietis. Kad mokesčių jam esą atskirai paimtoj Lietuvoj per mažai. Kai Pranckietį užčiaupia Skvernelis, įsijungia tas ponas iš Naisių.

Tas, kuris moka procentą, nežiūrėdamas žmonėms į akis aiškina, kad dar per mažai moka tie, kurie moka per 40 procentų. Neskaitant PVM ir akcizų. Tada užgriaudi LDDP-LSDP ruporai ruporėliai: „Lietuva be progresinių – Lietuva be ateities!“ Ir taip diena iš dienos. Dešimtas mėnuo būgnais per ausis.

O kaip žino net vaikai, na, bent tie, kurie mokomi iš knygos „Ekonomika per 31 valandą“, šešėlį aiškiai ir apibrėžtai ilgina dideli mokesčiai ir akcizai. O ypač šešėlį pailgina dideli „Sodros“ mokesčiai. Kurie disonuoja su progresiškai mažomis pensijomis.

Kuo daugiau sumokėjai mokesčių „Sodrai“, tuo progresiškai mažesnė bus pensija. Per mėnesį po mokesčių gaunate 300 eurų? Per 40 metų „Sodrai“ sumokėsite 40 tūkstančių. Per mėnesį po mokesčių gaunate 1600? Tada „Sodrai“ per 40 m. suplosite 256 tūkstančius!

O kaip žino net vaikai, na, bent tie, kurie mokomi iš knygos „Ekonomika per 31 valandą“, šešėlį aiškiai ir apibrėžtai ilgina dideli mokesčiai ir akcizai. O ypač šešėlį pailgina dideli „Sodros“ mokesčiai. Kurie disonuoja su progresiškai mažomis pensijomis. R. Valatka O kaip žino net vaikai, na, bent tie, kurie mokomi iš knygos „Ekonomika per 31 valandą“, šešėlį aiškiai ir apibrėžtai ilgina dideli mokesčiai ir akcizai. O ypač šešėlį pailgina dideli „Sodros“ mokesčiai. Kurie disonuoja su progresiškai mažomis pensijomis.

Šeši, kablelis kažkiek dar kartų daugiau. Iki 90-ies trauktum, ir tai vargo nematytum. Bet ar daug didesnę pensiją gausit?

Pirmuoju atveju pensija mizeriška – 230 eurų. Bet ir antruoju – tas pats velnias. Sumokėjęs daugiau kaip šešiskart daugiau mokesčių „Sodrai“, gausi vos 580 eurų. Progresinė „Sodros“ grimasa. O jei dirbsi ne 40, o visus 45-erius? O jei pridėsi visus kitus mokesčius?

Tada geriau negalvoti apie tą progresinį teisingumą. Geriau jau tiesiai į šešėlį. Pagalvoja tyliai ne vienas, atsidūręs progresiniam „Sodros“ šešėly. Ypač po tokio „Sodros“ valdininko ir mažo verslininko pasikalbėjimo (pasikalbėjimas autentiškas, abiejų kalbėtojų pavardės redakcijai žinomos, sutapimas su tūkstančiais kitų tokių pat sodrininkų kovingos kovos su šešėliu pokalbių – neatsitiktinis):

– Laba diena, iš „Sodros“ skambiname. Vienas darbuotojas pas jus gauna mažesnį nei minimumą, pradeda valdininkas.

– Taip, valytoja dirba tik valandą per dieną, juk rašėm jums, atremia smulkusis verslininkas.

– O negalite jai algos padidinti? – įžūlauja iš visų mūsų mokesčių išlaikomas valdininkas.

– Ne, ji dirba tik valandą per dieną, bando laikytis savo verslininkas.

– Aišku, tai gal atvažiuokit į „Sodrą“ – parašysite pasiaiškinimą, varo progresą sodrininkas.

– Tikrai nematau reikalo, atsako jam verslininkas.

– Na, tai gal bent elektroniniu paštu paaiškinimą su parašu atsiųskite. Čia mus Vyriausybė ragina šešėlį mažinti, meta ant stalo valetą su Skverneliu „Sodros“ valdininkas.

Taip praktikoje atrodo aiškus ir apibrėžtas šešėlio masto žinojimas. Darbo apmokestinimas nesumažėjo. Akcizai vynui ir alui drastiškai padidėjo. Pinigai plaukia į Latviją, Lenkiją ir į šešėlį. O Vyriausybė siuntinėja tokius ukazus „Sodros“ valdininkams ką nors daryti.

Ašara Dievo aky – Lietuva, kur tu eini? Vedama milžinų šešėlyje likusio Seimo valstiečio Jovaišos Lietuva eina formuoti naujos, iki kaulo smegenų tautininkiškos Lietuvių kalbos komisijos (kam išvis tokia kaip valdžios institucija reikalinga – kitas klausimas).

Jovaišos sąrašas – kaip karo su Želigowskio legionais kuopa. Garšva, Rubavičius ir Stundys. Kalbą dar kiečiau taisys, aiškins ir reguliuos žmonės, parinkti patikimų draugijų: Tautodailininkų sąjungos, Muzikų sąjungos, Gamtos tyrimų centro, Šiaulių universiteto ir kitų propatrijų.

Šįkart pirmininkė Daiva Vaišnienė tikrai lėks. Neatitinka pagoniškai tautiškų kriterijų. Vietoj jos pirmininku taps tautiškai susipratęs konservatorius Stundys. Tas, kurio nebeišrinko į Seimą. Gero žmogaus, net jei jis konservatorius, valstiečiai nepaliks žiemai artėjant baso. Tokiu metu, kai liaudies priešai, įskaitant Skvernelį, į 1333 pasus stumia tokią svetimą senajai pagonių kultūrai „w“.

Tokiu metu, kai Skvernelis rengia oficialų vizitą į Lenkiją ir nori ten pasigirti nors kažkokiu pozityviu mažmožiu įšalusiuose valstybių santykiuose, kai net Prezidentė, regis, yra nusprendusi nevetuoti įstatymo dėl visų lotyniškų raidžių rašymo pasuose, Jovaišos legionas per Lietuvių kalbos komisiją amžiams įkals medinį kuolą į aplenkėjusio premjero krūtinę ir jo vampyrišką „w“.

Iš tikrųjų tai – kuolas į bandymus gerinti pašlijusius Lietuvos – Lenkijos santykius.

Aiškus ir apibrėžtas šešėlio masto žinojimas: Lietuvos užsienio politiką formuoja Kalbos komisija. Kurioje tokia plati liaudies koalicija. Pradedant konservatorium Stundžiu ir baigiant mirusiu Šiaulių universitetu su Tautodailininkų sąjunga kaip uoga ant tautinės politikos torto.

Didelių permainų metai laukia. Ne tik mokyklų. Suomija kiekvienam mokyklinukui įteikia po šalies Konstituciją. Lietuva – vargšė: čia valdžia neturi pinigų nei mokytojams, kaip Suomija, nei Konstitucijai kiekvienam vaikui.

Aiškus ir apibrėžtas šešėlio masto žinojimas: Lietuvos užsienio politiką formuoja Kalbos komisija. Kurioje tokia plati liaudies koalicija. Pradedant konservatorium Stundžiu ir baigiant mirusiu Šiaulių universitetu su Tautodailininkų sąjunga kaip uoga ant tautinės politikos torto. R. Valatka Aiškus ir apibrėžtas šešėlio masto žinojimas: Lietuvos užsienio politiką formuoja Kalbos komisija. Kurioje tokia plati liaudies koalicija. Pradedant konservatorium Stundžiu ir baigiant mirusiu Šiaulių universitetu su Tautodailininkų sąjunga kaip uoga ant tautinės politikos torto.

Bet valstiečių valdžia šįmet nepasišiukšlino. Kiekvienam pirmokui valstybė įteikė po tikrai nepigų, blizgantį ir jokio šešėlio neturintį banalų Pirmoko pasą. Kurio žemėlapyje pažymėtas tik vieno vienintelio teisingo mūsų Prezidento Smetonos dvaras.

Gyvenimas ties šešėlio riba užburia.