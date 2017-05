I. Makaraitytė. Per metus Lietuvoje išvagiama per 4 mlrd. eurų, bet atsakingų nėra

Susiję straipsniai

Mančesterio sprogdintojo Salmano Abedi sesuo sukėlė pykčio bangą po to, kai pasakė, kodėl jos brolis įvykdė kraupų išpuolį. Jos teigimu, į vaikus teroristas taikėsi sąmoningai ir tai buvęs jo kerštas. Jomanos Abedi teigimu, jos brolis, nužudęs 22 žmones per koncertą, buvo malonus ir mylintis jaunas vyras. Dėl to brolio poelgis ją labai nustebino.