A. Tapinas. Horoskopas Lietuvos įvaizdžiui: laukia darbinga diena

Ne, nedėsiu memų su pasaulio žymiomis vietovėmis. Kai jau tai padaro premjeras, supranti, kad Valstybinio turizmo departamento vadovo vieta šiandien yra mažiausiai norima valstybės tarnyboje. Nes kai ryte atsikeli ir matai, kad iš tavęs šaiposi tavo šefo šefas – real is very not beautiful.