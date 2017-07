Remiantis televizijos pateikta informacija, IS nariai įvardino Al Baghdadi įpėdinio pavardę.

Pentagonas pakomentavo, kad kol kas negali patvirtinti šios informacijos.

Anksčiau apie galimą IS lyderio žūtį buvo paskelbusi Rusijos gynybos ministerija. Tuomet buvo skelbiama, kad teroristų lyderis galėjo žūti gegužės 28 dieną per susitikimą rytiniame Rakos priemiestyje. „Remiantis informacija, kuri tikrinama įvairiais kanalais, susitikime (kurį atakavo Rusijos pajėgos) dalyvavo taip pat ir „Islamo valstybės“ lyderis Ibrahimas Abu Bakras al-Baghdadi, kuris per smūgį buvo likviduotas“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija.





Pranešimų apie A. B. al Baghdadi mirtį buvo ne vienas. Apie jo mirtį buvo rašoma 2016 m. gruodį, birželį, 2015 m. balandį, 2014 m. lapkritį. 2017 m. sausį buvo pranešama, kad A. B. al Baghdadi sužeistas per oro išpuolį, jo būklė kritinė. 2016 m. spalį pranešta, kad IS lyderis nunuodytas.

Abu Bakras al Baghdadi gimė 1971 m. Irake. Nėra patikimos informacijos apie jo biografiją. Jis ėmė vadovauti IS 2010 m. gegužę po IS įkūrėjo Abu Omaro al Baghdadi mirties.