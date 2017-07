Ukrainiečiai sulaikė rusų pulkininką, kovojusį Donbase

Jis papasakojo, kad perėjęs sieną su Padniestre pensininkas Vojtenka turėjo tapti tikru rusų pulkininku V. Gratovu, anksčiau vadovavusiu asmeninei nepripažintos Padniestrės respublikos prezidento apsaugai.

Remiantis A. Caplijenkos pateikiama informacija, šiuo metu V. Gratovas yra savarankiškai pasiskelbusios Luhansko liaudies respublikos separatistų instruktorius. Maža to, šis asmuo, kaip teigiama, palaiko bičiuliškus santykius su separatistų lyderiais, žinomais Givio bei Motorolos pravardėmis, ir „Donecko liaudies respublikos“ vadeiva Aleksandru Zacharčenka.

Ukrainian border guards detained Russian "VDV" Colonel Valery Gratov (In June, but disclosed now) https://t.co/3xDTkR2EcI via @Ukropo4kA pic.twitter.com/f8WvnwYCDo

— Liveuamap (@Liveuamap) July 10, 2017