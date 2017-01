Sugriuvus pastatui Teherane žuvo dešimtys žmonių

Teherano centre stovėjęs 15 aukštų „Plasco“ pastatas, seniausias Irano daugiaaukštis, ketvirtadienį sugriuvo, kai jo viršutinius aukštus apėmė gaisras. Skelbiama, kad ši nelaimė pareikalavo daugybės aukų.

„Al Jazeera“ interneto portalas praneša, kad nelaimės metu žuvo mažiausiai 30 žmonių.

Teigiama, kad žuvo 30 ugniagesių. Kol kas neaišku, ar jie žuvo gaisro metu ar griūvant pastatui.

Irano valstybinė televizija skelbia, kad į nelaimės vietą apie 8 val. (vietos laiku) iš viso buvo pasiųsta 200 ugniagesių.

Valstybinė naujienų agentūra IRNA anksčiau pranešė mažiausiai 38 žmones, sužeistus per gaisrą prieš pastatui sugriūvant.

Ugniagesiai kovojo su liepsnomis kelias valandas, o policija tramdė parduotuvių savininkus ir kitus žmones, norėjusius prasiveržti vidun susirinkti brangių daiktų.

Teherane sugriuvusiame aukštuminiame galėjo būti kelios dešimtys ugniagesių

Teherano centre ketvirtadienį sugriuvus 17 aukštų „Plasco“ pastatui, griuvėsiuose gali būti įstrigę kelios dešimtys ugniagesių, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Pastatas, kuris yra seniausias Irano aukštuminis statinys, sugriuvo, kai jo viršutinius aukštus apėmė gaisras, o šis vaizdas buvo matomas per valstybinės televizijos tiesioginę transliaciją.

Pasak televizijos, į įvykio vietą buvo iškviesta 200 ugniagesių. Be to, dar prieš pastatui sugriūvant per gaisrą nukentėjo mažiausiai 38 asmenys.

Pastate, iškilusiame 7-o dešimtmečio pradžioje, veikė prekybos centras ir siuvyklos. Kilus gaisrui, žmonės buvo evakuoti, bet pastatas sugriuvo, kai viduje dirbo ugniagesiai.

Kaip informavo televizija, griūties metu jame tikriausiai tebebuvo „dešimtys“ ugniagesių.

Dramatiškame reportaže buvo matoma, kaip liepsnojo viršutiniai to pastato aukštai, o vėliau buvo parodyta, kaip jis sugriuvo.

„Ne kartą įspėjome pastato vadybininkus, kad pastate pernelyg nesaugu“, – sakė ugniagesių brigados atstovas Jalalas Malekiasas. Anot jo, pastate trūko gesintuvų.

„Net ir laiptinėse laikoma daug drabužių, o tai prieštarauja saugumo standartams. Vadybininkai nekreipė dėmesio į įspėjimus“, – sakė jis.

1962 metais baigtas statyti „Plasco“ buvo pirmasis aukštuminis pastatas Irane ir tuo metu aukščiausias Teherane. Vis dėlto vėliau jis nublanko, sostinę apėmus statybų bangai.

Ji pastatęs iškilus žydų tautybės iranietis verslininkas Habibollah Elghanianas po 1979 metų islamo revoliucijos buvo suimtas dėl ryšių su Izraeliu, nuteistas mirti ir sušaudytas.