Šiemet gaisrai jau pasiglemžė daugiau kaip 60 gyvybių, dar keli šimtai žmonių buvo sužeisti.

Be to, išdegė 141 tūkst. hektarų miško – triskart daugiau nei vidutiniškai per pastarąjį dešimtmetį.

Dėl itin karštų ir sausų orų ir smarkaus vėjo šiemet ugnies padaryta žala buvo itin didelė, nurodė Portugalijos civilinės saugos agentūros ANPC vadas Rui Estevesas.

Šiemet Portugalijos ugniagesiai jau gesino per 10 tūkst. gaisrų – 2,5 tūkst. daugiau nei per tą patį laikotarpį praeitais metais.

Nors šiemet gaisrai suniokojo mažesnį miško plotą nei 2003-aisiais, kai išdegė 426 tūkst. hektarų miško, šių metų gaisrai nusinešė daugiausiai gyvybių.

Birželį vidurio Portugalijoje Pedrogan Grandi rajone per penkias paras siautėjusius didžiulius gaisrus žuvo 64 žmonės ir daugiau kaip 250 buvo sužeista. Tąsyk dauguma žmonių žuvo kelyje, įstrigę savo automobiliuose.

Per naują gaisrų bangą šį mėnesį buvo sužeisti 74 žmonės, šeši jų – sunkiai. Portugalijos pagalbos tarnybos netgi buvo priverstos prašyti kitų šalių pagalbos gesinant gaisrus.

Su šalies vidurio regionuose Santarene ir Kastelo Branke tebeliepsnojančiais dviem dideliais gaisrais kovoja apie 700 ugniagesių, 200 ugniagesių automobilių ir keliolika vandennešių lėktuvų.