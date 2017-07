Rusija: Ukraina sulaikė du pasiklydusius rusų pasieniečius

Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB, kuriai yra pavaldi sienos apsaugos tarnyba, regioninio skyriaus atstovai rusų naujienų agentūroms sakė, kad per „pratybas du agentūros darbuotojai pasiklydo ir pateko į Ukrainos teritoriją, kur buvo sulaikyti“.

Incidentas įvyko penktadienio naktį, nurodė FSB ir išreiškė viltį, kad pasieniečiai „netrukus bus grąžinti į Rusijos teritoriją“.

Ukrainos pasieniečių vadas Viktoras Nazarenka anksčiau sakė, kad buvo sulaikyti du vyrai be dokumentų, tvirtinantys esą Rusijos pasieniečiai. Jie valtimi pasiekė Ukrainos krantą.

„Jie sakė, kad esą per pratybas vaidino žmones, neva neteisėtai kertančius sieną, bet pasiklydo“, – sakė V.Nazarenka.

Rusija ir Ukraina piktai konfliktuoja nuo 2014 metų, kai Maskva atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymo pusiasalį. Be to, Maskva yra kaltinama pakursčiusi separatistinį sukilimą Rytų Ukrainoje, per trejus metus pareikalavusį maždaug 10 tūkst. gyvybių.