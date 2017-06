Rusija ir Ukraina socialiniame tinkle susipyko dėl moters: mėtėsi kandžiomis replikomis

Tada V. Putinas pareiškė: „Išsilavinusi Prancūzijos publika žino Rusijos Aną – Prancūzijos karalienę; jauniausia mūsų didžiojo kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo dukra buvo Henriko I žmona ir, būdama viena iš mažiausiai dviejų Europos dinastijų – Burbonų ir Valua – pradininke, reikšmingai prisidėjo prie Prancūzijos vystymosi. Viena šių dinastijų iki šiol valdo Ispanijoje.“

Šis pasisakymas iššaukė Ukrainos politikų reakciją. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė, kad Jaroslavas Išmintingasis buvo „senosios Ukrainos kunigaikštis“, o V. Putinas savo pasisakymu mėgino „pavogti Rusijos istorijai“ jo dukrą.

Gegužės 30 dieną panašiu tonu prabilo Ukrainos „oficialusis“ „Twitter“ (spėjama, kad jį rašo Ukrainos prezidento administracijos darbuotojai), įraše paminėjęs Rusijos „oficialiąją paskyrą“ (manoma, kad už ją atsakinga Rusijos Užsienio reikalų ministerija).

„Kai Rusija sako, kad Ana Kijevietė užmezgė Rusijos ir Prancūzijos santykius, leiskite mums priminti įvykių seką.“ Paveikslėlyje pateiktas tekstas apie Anos Kijevietės santuoką su karaliumi Henriku I, įvykusią 1051 metais, o paskui žodžiai: „O tuo metu Maskvoje...“ Toliau įkelta beržyno nuotrauka.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

Rusijos paskyroje netrukus buvo sureaguota taip: „Mes didžiuojamės mūsų bendra istorija. Rusija, Ukraina ir Baltarusija turi bendrą istorinį paveldą, kuris turi vienyti mūsų tautas, o ne skirti jas.“ Žemiau įkeltoje nuotraukoje matyti Novgorodo Sofijos katedra, su užrašu: „Tuo metu Didžiajame Novgorode...“

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p— РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2017

„Tu nesikeiti, ar ne?“ Toliau panaudotas kadras iš „Simpsonų“, kuriame Rusija Jungtinėse Tautose skelbia, kad Sovietų Sąjungos žlugimo iš tikrųjų nebuvo.

You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

Šioje vietoje į ginčą įsijungė oficiali Rusijos Užsienio reikalų ministerijos paskyra. Į „Twitter“ buvo įkeltas Caix de Saint-Aymour’o kūrinio „Anne de Russie“ (pranc. Rusijos Ana) titulinis puslapis ir XI amžiaus Rusios žemėlapis iš istorijos atlaso.

„Nepavyduliauk, Ukraina. 1051 metais Kijevas buvo suvienytos Rusios, apėmusios bendros Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos teritorijas, sostine.“

Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern 🇧🇾, 🇺🇦 and 🇷🇺. pic.twitter.com/TMX5KiGAPl— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 30, 2017

Ukraina atsakė įkeldama galvą kraipantį Benedictą Cumberbatchą.

Medžiagos publikavimo metu tai buvo paskutinis „Twitter“ įrašas šiame ginče.

„Kijevo Rusia nusidriekė taip pat iki dabartinių Estijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos ir Rumunijos teritorijų. Prašau, gana šių nesąmonių apie „trivienę naciją“ ir laikykis tarptautinės teisės“.

Kyivan Rus stretched to modern-day areas of 🇪🇪 🇱🇹 🇱🇻 🇵🇱 🇸🇰 🇲🇩 too. Don’t give the “triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP

— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

Ana Kijevietė buvo Jaroslavo Išmintingojo (jis pirmiausia valdė Rostove ir Novgorode, o nuo XI amžiaus antrojo dešimtmečio pabaigos iki mirties 1054 metais – Kijeve, kur buvo pagrindinis sostas) ir Švedijos princesės Ingigerdos dukra. Ji 1051 metais ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Henriko I.