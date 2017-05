Prasidėjus ramadanui, per išpuolius Afganistane žuvo dešimtys žmonių

Pasak tarnybų, šeštadienį Chosto provincijoje šalies rytuose savižudis detonavo užminuotą automobilį. Per šį išpuolį netoli futbolo aikštės prie karinės bazės žuvo mažiausiai 14 žmonių ir aštuoni buvo sužeisti, praneša agentūra „Reuters“.

Be to, šiaurės vakarinėje Badgiso provincijoje sukilėliai atakavo saugumo pajėgas. Per mūšius žuvo 22 sukilėliai, 8 civiliai ir 6 saugumo pajėgų nariai, sakė provincijos vyriausybės atstovas. Dar 33 kovotojai ir 17 civilių buvo sužeisti.

Vakarų remiama vyriausybė Afganistane kovoja ir prieš radikalų islamo Talibaną, ir prieš „Islamo valstybės“ (IS) ekstremistus. Talibai praėjusiomis savaitėmis suaktyvino savo atakas.