M. Pence'as žada paramą „Rusijos spaudimą“ patiriančioms sąjungininkėms

Į naujausią NATO narę Juodkalniją prie Adrijos jūros JAV viceprezidentas atvyko iš Gruzijos, kur pažadėjo, kad prezidentas Donaldas Trumpas greitai pasirašys teisės aktą dėl naujų sankcijų Maskvai.

Tbilisyje M. Pence'as taip pat pasmerkė po trumpo 2008 metų karo Rusijos įvykdytą dalies Gruzijos teritorijos okupaciją.

Antradienį per vakarienę su maždaug 620 tūkst. gyventojų turinčios Juodkalnijos vadovais M. Pence'as sakė, kad ši jo kelionė yra įrodymas, jog Amerika neturi mažų sąjungininkių – tik tvirtas sąjungininkes.

„Jūsų drąsa, ypač Rusijos spaudimo akivaizdoje, įkvepia pasaulį, noriu pagirti jus už tai“, – sakė viceprezidentas.

M. Pence'as šią savo kelionę pradėjo sekmadienį apsilankymu Estijoje. Jis siekia padrąsinti Vašingtono sąjungininkes, nerimaujančias dėl Rusijos teritorinių ambicijų po 2014 metais jos įvykdytos Krymo aneksijos ir paramos kruvinam prorusiškų separatistų sukilimui Ukrainoje.

Juodkalnijos įstojimas į NATO birželio pradžioje ir Gruzijos siekis tapti šio karinio Aljanso nare siutina Maskvą, laikančią abi šias valstybes priklausančiomis jos istorinei įtakos zonai.

„Esame su jumis“

Kiek anksčiau antradienį stovėdamas greta Gruzijos vyriausybės vadovo Georgijaus Kvirikašvilio M. Pence'as pažadėjo JAV paramą šiai mažai Kaukazo valstybei nukentėjusiai nuo Rusijos agresijos 2008-aisiais.

„Esame su jumis, palaikome jus“, – sakė JAV viceprezidentas ir pavadino Gruziją „svarbia strategine Vašingtono partnere“.

Viceprezidentas taip pat pasakė kalbą maždaug 750 karių, dalyvaujančių šalyje vykstančiose tarptautinėse karinėse pratybose „Noble Partner 2017“. Tai yra didžiausios kada nors surengtos bendros šių dviejų šalių kariuomenių pratybos.

Gruzijos pasisukimas į Vakarus supriešino ją su Rusija, o ši priešprieša 2008 metais peraugo į ginkluotą konfliktą dėl separatistinio Pietų Osetijos regiono.

Maskvos remiama Pietų Osetija ir kitas Gruzijos separatistinis regionas – Abchazija – su Tbilisio centrine vyriausybe konfliktavo nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio ir buvo faktiškai jai nepavaldžios.

Daug metų didėjusi įtampa 2008-ųjų rugpjūtį prasiveržė trumpu, bet intensyviu Rusijos ir Gruzijos karu, po kurio Maskva pripažino abiejų separatistinių teritorijų nepriklausomybę ir įvedė į jas tūkstančius savo karių.

M. Pence'as pabrėžė, kad „Jungtinės Valstijos griežtai smerkia okupaciją“, dėl kurios „rusų tankai stovi Gruzijos žemėje“.

Jis pakartojo, kad D.Trumpas rengiasi patvirtinti naujas baudžiamąsias priemones Rusijos atžvilgiu. Pastarasis sankcijų paketas dar nė neįsigaliojęs jau spėjo pabloginti ir šiaip įtemptus Vašingtono santykius su Maskva.

„Prezidentas D.Trumpas greitai pasirašys sankcijų įstatymą“, – sakė M. Pence'as per spaudos konferenciją Tbilisyje.

Jungtinių Valstijų Senatas ketvirtadienį beveik vienbalsiai priėmė teisės aktą, numatantį naujas sankcijas Rusijai, kurią norima nubausti už kišimąsi į praėjusių metų JAV prezidento rinkimus bei Ukrainai priklausančio Krymo pusiasalio aneksiją.

Baltieji rūmai nurodė, kad D.Trumpas pasirašys teisės aktą dėl sankcijų, tačiau nepatikslino, kada tai bus padaryta.

Balkanų lyderių susitikimas

Trečiadienį M. Pence'as dalyvaus Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje vyksiančiame Adrijos chartijos šalių viršūnių susitikime. Į šį susitikimą taip pat atvyksta Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Makedonijos, Kosovo, Serbijos bei Slovėnijos lyderiai.

Balandį Vašingtonas paskelbė, jog esama patikimų pranešimų, kad Maskva rėmė bandymą įvykdyti perversmą Podgoricoje, kuris buvo surengtas pernai spalį Juodkalnijoje vykusių visuotinių rinkimų išvakarėse.

Juodkalnijos pareigūnai taip pat tvirtina, kad „Rusijos valstybiniai organai“ buvo susiję su sąmokslu, kurio tikslas buvo užkirsti kelią šaliai prisijungti prie NATO. Maskvai tai kategoriškai neigia.

Tarp asmenų, stojusių prieš teismą dėl bandymo įvykdyti perversmą, yra du Juodkalnijos prorusiškos opozicijos lyderiai. Be to, du rusai dėl to yra teisiami už akių.

Pirmadienį Estijoje M. Pence'as tvirtino, kad Maskvos sprendimas smarkiai apkarpyti JAV diplomatinį personalą Rusijoje reaguojant į naujas sankcijas nepaveiks Vašingtono įsipareigojimų sąjungininkėms.