JK daugiau nei 70 nuteistųjų netyčia paleisti iš kalėjimo

Neraminanti statistika pasirodė viešumoje po to, kai Teisingumo departamentas išplatino informaciją, kad kalinių savęs žalojimo ir savižudybių skaičius kalėjimuose, drastiškai išaugo.

Anglijoje ir Velse surinkti duomenys rodo, kad per 70 kalinčiųjų buvo per klaidą paleisti ir tai vyko bent kartą per savaitę.

Teigiama, kad 58 iš jų buvo paleisti iš kalėjimo, dar 15 iš įvairių nelaisvės vietų, tokių kaip priežiūros namuose, gabenant juos į kalėjimą ir kt.

Atsakingi asmenys pabrėžia, kad itin sudėtingais nusikaltimais pabėgę nuteistieji nėra kaltinami, tad visuomenei baimintis nėra dėl ko.

Teisingumo ministerijos sekretorius, ,,Independent“ sakė, kad šiuo metu yra vykdoma įkalinimo įstaigų reforma, jų centralizavimas. Visgi, yra sunku užtikrinti sklandų darbą, kai kaliniai nesijaučia saugūs.

