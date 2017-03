JAV vadovaujamos koalicijos smūgis Sirijos mokyklai nusinešė dešimtis civilių gyvybių

Mažiausiai 33 civiliai žuvo per JAV vadovaujamos koalicijos aviacijos smūgį mokyklai netoli vieno džihadistų kontroliuojamo miesto Sirijos šiaurėje, trečiadienį pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija.

Trečiadienį šalia Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų, ant Vestminsterio tilto užpuolikas automobiliu rėžėsi į minią žmonių. Per šį incidentą nukentėjo apie 20 žmonių. Po to tas pats vyriškis taranavo vartus prie parlamento ir iššokęs iš automobilio mačete smogė policijos pareigūnui. Per išpuolį žuvo keturi žmonės.