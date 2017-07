JAV senatoriui J. McCainui diagnozuotas agresyvus smegenų vėžys, gydytojai pašalino krešulį

80-mečiui Respublikonų atstovui iš Arizonos valstijos gydytojai penktadienį atliko operaciją „Mayo“ klinikoje, Fynikse, kurios metu pašalino kraujo krešulį smegenyse, rašo CNN.

Tyrimo rezultatai po operacijos ir parodė išties sunkią diagnozę – jam nustatyta glioblastoma. Tai itin agresyvios formos vėžys, paveikiantis smegenis ir stuburo nervus.

Pranešama, kad J. McCainas po penktadienio operacijos atsigauna sparčiai, jis jau išleistas gydytis savo namuose Arizonoje.

Prieš operaciją J. McCainas nerodė jokių ligos simptomų. Šiuo metu politikas ir jo šeima svarsto gydymosi variantus, tarp kurių yra ir chemoterapijos kursai.

J. McCainas yra ilgametis Respublikonų partijos atstovas, arizonos valstijos senatorius ir buvęs kandidatas į prezidentus, taip pat yra Vietnamo karo veteranas.

Buvęs JAV prezidentas Barackas Obama, su kuriuo dėl šio posto ir varžėsi J. McCainas 2008 metais savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad „J. McCainas yra tikras Amerikos didvyris ir vienas drasiausių kovotojų, kokius tik yra tekę sutikti. Vėžys nežino, su kuo prasidėjo. Paraodyk jam pragarą, Johnai“.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.— Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2017