Vėliau susitikime bus kalbama ginčytinomis klimato apsaugos ir pasaulio prekybos temomis, kuriomis priešingą nuomonę pirmiausiai turi JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Vakare viršūnių susitikimo dalyviai su savo antrosiomis pusėmis pakviesti į koncertą filharmonijoje.

Susitikimas baigsis šeštadienį, jo pabaigoje turėtų būti paskelbtas bendras pareiškimas. Kas jame konkrečiai bus sakoma apie klimato apsaugą ir pasaulio prekybą, kol kas neaišku.

Paspaudė vienas kitam ranką

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos lyderis Vladimiras Putinas penktadienį pirmąkart paspaudė vienas kitam ranką, atvykę į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą, nurodė Kremlius.

„Jiedu paspaudė rankas ir sakė greitai susitiksiantys atskirai“, – nurodė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

New: Trump & Putin met on the sidelines of the G20, shared a handshake and a pat on the back (Photo from official German gov Facebook page) pic.twitter.com/6SiO1huSnY

— Dan Merica (@danmericaCNN) July 7, 2017