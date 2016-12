Italija sveikina įtariamą Berlyno atakos vykdytoją sulaikiusius pareigūnus

Italijos policijos penktadienį Milane nušautas vyras įvykdė kruviną ataką Berlyno kalėdinėje mugėje, paskelbė „ Islamo valstybė “ (IS). „Berlyno atakos vykdytojas Milane įvykdė naują išpuolį prieš Italijos policijos patrulį ir per susišaudymą žuvo“, – pranešė su IS susijusi naujienų agentūra „Amaq“, paminėdama incidentą, per kurį italų policininkai nušovė Anisą Amri – pagrindinį Berlyno atakos įtariamąjį.