Ispanijos ugniagesiai grumiasi su miško gaisru netoli Donjanos nacionalinio parko

Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos pranešė, kad vėlai šeštadienį netoli Mogero kaimo pietinėje Ispanijos pakrantėje kilusiam gaisrui gesinti buvo mobilizuoti 68 ugniagesiai. Gaisras siaučia prie vakarinio Donjanos nacionalinio parko pakraščio. Šis gamtos parkas yra vienas svarbiausių Ispanijoje, jame gyvena labai retos ispaninės lūšys.

Evakuacija tęsiasi sekmadienį.

Ispanijos televizijos reportažuose matyti naktį liepsnojantys medžiai.

Hundreds evacuated from hotels in southern Spain after massive forest fire https://t.co/qs03yahbsQ pic.twitter.com/H8WLQYjqqo

— Daily Star (@Daily_Star) June 25, 2017