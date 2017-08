Katalonijos regiono policija juos įvardijo kaip 17-metį Moussa Oukabirą, 18-metį Saidą Aallaa ir 24 metų Mohamedą Hychami. Pareigūnai nurodė tebeieškantys 22 metų įtariamojo Youneso Abouyaaqoubo.

Policija penktadienį suintensyvino tyrimą po dviejų išpuolių, per kuriuos užpuolikai nukreipė į žmones automobilius. Šios atakos Barselonos miesto centre ir netoliese esančiame pajūrio kurorte Kambrilse nusinešė iš viso 14 žmonių gyvybių; dar per 100 žmonių buvo sužeisti.

Policija su šiomis atakomis sieja iš viso 12 žmonių. Penki jų buvo nušauti saugumo pajėgų Kambrilse, o dar keturi buvo suimti, penktadienio vasarą per interviu televizijai sakė Katalonijos policijos atstovas Josepas Lluisas Trapero.

Kitų trijų įtariamųjų tapatybė buvo nustatyta, bet jie dar nesulaikyti, pridūrė jis.

Įtariamieji išpuolio Barselonoje vykdytojai

Policija įtaria, kad du iš šių asmenų galbūt žuvo per sprogimą viename name Alkanaro miestelyje, esančiame maždaug už 200 km į pietvakarius nuo Barselonos. Manoma, kad tame name ši grupuotė gamino sprogstamuosius užtaisus, ruošdamasi didelei teroro atakai.

Pareigūnai griuvėsiuose rado „dviejų žmonių palaikus; siekiame nustatyti, ar jie yra du iš trijų žmonių, kurių vardai buvo nustatyti“, aiškino J. Ll. Trapero.

Policija dar neišsiaiškino, kas vairavo baltą mikroautobusą, ketvirtadienio vakarą traiškiusį žmones judrioje La Ramblos alėjoje Barselonos centre. Ši ataka nusinešė 13 žmonių gyvybių.

Anksčiau penktadienį J. Ll. Trapero sakė, kad ši grupuotė ruošėsi surengti „vieną arba kelias atakas Barselonoje“, per kurias ketinta panaudoti sprogstamuosius užtaisus, bet po sprogimo Alkanare jiems teko greitai veikti ir surengti „primityvesnių“ išpuolių.