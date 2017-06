„Islamo valstybė“ Afganistane užėmė legendinius Tora Bora urvus

Anot jo, trečiadienio rytą IS kontrolėn perėjo Tora Bora urvų tunelis. Daug žmonių pabėgo iš regiono, likimo valiai palikdami savo derlių, teigė U. I. Muradas.

Tora Bora išgarsėjo kaip „Al Qaeda“ lyderio Osama bin Laden prieglobsčio vieta po 2001 metų Rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių. Pastaruoju metu urvus kontroliavo talibai, kurie kare su vyriausybe užima vis naujas teritorijas.

Talibano atstovas Sabiullahas Mudjahidas per pokalbį su „New York Times“ atmetė pranešimus apie talibų pozicijų praradimą. Mūšiai esą tęsiasi.

IS Afganistane pasirodė tik 2015 metų pradžioje ir čia niekad neturėjo daug kovotojų. Rytų Afganistano Nangarharo provincija liko jos vienintele didele baze. Jau kelis mėnesius IS džihadistai yra JAV oro antskrydžių taikinys. Balandį JAV Nangarhare ant IS pozicijų numetė didžiausią nebranduolinę savo bombą. Su IS kovoja ir talibai. Užėmusi Tora Borą, IS dabar turi sunkiai užkariaujamą poziciją.