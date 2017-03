D. Tuskas: ES balandžio 29-ąją surengs specialų viršūnių susitikimą dėl „Brexit“

Londonui paskelbus, kad kitą savaitę inicijuos išstojimo iš Europos Sąjungos procesą, 27 liekančios bloko narės balandžio 29 dieną surengs specialų viršūnių susitikimą dėl „Brexit“ derybų politinių gairių, antradienį pranešė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

„Atsižvelgdamas į tai, kas vakar buvo paskelbta Londone, norėčiau informuoti, kad balandžio 29 dieną, šeštadienį, sušauksiu Europos Vadovų Tarybą nustatyti gairių „Brexit“ deryboms“, – spaudos konferencijoje Briuselyje paskelbė D. Tuskas.

Londonas pirmadienį informavo, kad premjerė Theresa May inicijuos dvejus metus truksiantį išstojimo iš Bendrijos procesą kovo 29-ąją.

Europos Tarybos pirmininkas sakė parengsiąs gairių projektą 27 ES šalių lyderiams per dvi paras po to, kai Th. May inicijuos Lisabonos sutarties 50-ąjį straipsnį dėl šalių išstojimo iš Bendrijos.

„Asmeniškai norėčiau, kad JK nebūtų pasirinkusi išstoti iš ES, bet dauguma britų rinkėjų nusprendė kitaip. Taigi, privalome padaryti viską, ką galime, kad skyrybų procesas būtų kuo mažiau skausmingas ES“, – sakė D. Tuskas, stovėdamas kartu su Europoje viešinčiu Japonijos premjeru Shinzo Abe

„Mūsų pagrindinis prioritetas derybose privalo būti kuo daugiau užtikrintumo ir aiškumo visiems piliečiams, kompanijoms ir šalims narėms, kurias neigiamai paveiks „Brexit“, – sakė jis.

D. Tuskas sakė, kad ES taip pat sieks sumažinti poveikį „mūsų svarbiems partneriams ir draugams visame pasaulyje, tokiems kaip Japonija“.