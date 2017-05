D. Trumpas įvertino Š. Korėjos lyderį: tai yra šachmatų žaidimas

Laidai „Face the Nation“ jis sakė, kad „geriau jau apie tai nekalbėti. Tačiau galbūt tai tiesiog nelabai geros raketos. Bet galiausiai jis (Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas) turės gerų raketų“.

D. Trumpas laidoje taip pat sakė, kad nesiruošia kalbėti apie JAV kariuomenės galimybes įsitraukti į kovą su Šiaurės Korėja, nes „neturėtume skelbti visų savo žingsnių. Tai yra šachmatų žaidimas. Nenoriu, kad žmonės suprastų mano mąstymą. Taigi galiausiai jis turės geresnę paleidimo sistemą. Ir jei tai nutiks, negalime leisti, kad taip atsitiktų“.

Jis taip pat apibūdino Kim Jong Uną kaip „gana gudrų veikėją“, nes jis sugeba išsilaikyti valdžioje, nors postą perėmė būdamas itin jaunas.

Tuo metu D. Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais generolas leitenantas H.R.McMasteris sakė, kad naujausias Šiaurės Korėjos raketos bandymas reiškia „atvirą nesiskaitymą su tarptautine bendruomene“. Anot pareigūno, Pchenjanas kelia „didžiulę grėsmę“ ne tik Jungtinėms Valstijoms ir jų sąjungininkėms Azijoje, bet ir Kinijai.

Televizijos laidai „Fox News Sunday“ H. R. McMasteris sakė, kad yra svarbu „mums visiems pasipriešinti šiam režimui, siekiančiam paversti raketą veikiančiu branduoliniu ginklu. Žinome, kad to toleruoti negalime“.

H. R. McMasteris teigė, kad D. Trumpas „aiškiai pasakė, kad jis vienokiu ar kitokiu būdu išspręs šią problemą, ir mes labiau norėtume šį darbą atlikti su kitais, įskaitant Kiniją; (norėtume) išspręsti šią situaciją be karinių veiksmų“.

Pasak jo, tai reiškia darbą su partneriais regione ir pasauliniu mastu vykdant dabartines Jungtinių Tautų sankcijas, ir galbūt „dar labiau sugriežtinti tas sankcijas. Be to, tai reiškia būti pasiruošusiems karinėms operacijoms, jei to prireiks“.

H. R. McMasteris sakė, kad Šiaurės Korėja „yra vieta, kur persidengia JAV ir Kinijos interesai“.