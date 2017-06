Absurdiški Indijos vyriausybės patarimai nėščiosioms sukėlė pasipiktinimo bangą

Anot sveikatos specialistų, Indijos vyriausybės duodami patarimai nėščiosioms yra absurdiški ir net keliantys tam tikrą riziką – juk besilaukiančiųjų sveikatos problemos Indijoje ir taip itin dažnas reiškinys. Dėl jų iš dalies kalti tipinėje patriarchalinėje visuomenėje nusistovėję papročiai, kurių laikantis tradicinėse šeimose gyvenančioms moterims paskutinėms tenka sėstis prie stalo ir ilgiausiai laukti medicininės pagalbos, rašo „The Guardian“.

Dėl prastos mitybos ilgainiui išsivysto mažakraujystė, organizmui pradeda stigti geležies. Tai ir yra priežastys, dėl kurių Indijos nėščiųjų mirštamumas yra vienas iš didžiausių pasaulyje.

Pavyzdžiui, 2015 metais iš 100 tūkst. kūdikių besilaukiančių moterų net 174-ioms nepavyko išvengti mirties. Ši „Unicef“ perduodama statistika, nors ir geresnė nei prieš penketą metų, kai iš 100 tūkst. gimdyvių mirdavo net 205, vis dėlto gerokai skiriasi nuo Kinijoje arba Jungtinėse Valstijose skelbiamų rodiklių: čia iš 100 tūkst. nėščiųjų miršta 27 ir 14 atitinkamai.

„Užuot pasirūpinusi, kad skurstančiose šeimose gyvenančioms nėščiosioms nestigtų vertingų ir daug baltymų turinčių produktų, Indijos vyriausybė dalija moksliškai nepagrįstus, tiesiog neracionalius patarimus“, – piktinasi ginekologas Arunas Gadre, gyvenantis Indijos vakaruose esančiame Punės mieste, bet dirbantis kaimo vietovėse.

Vyriausybės išleistas lankstinukas, skirtas motinai ir vaikui naudingiems patarimams, buvo primargintas religinėmis dogmomis pagrįstų teiginių, neturinčių nieko bendro su visuotinai pripažintomis tiesomis, skelbiančiomis, kad nėščiosios turi valgyti daug baltymų turinčius mėsos gaminius, o lytiniai santykiai jokiu būdu negali pakenkti bręstančiam vaisiui.

Lankstinuke nurodoma, kad kūdikių besilaukiančios moterys privalo ginti šalin visas netyras mintis ir, progai pasitaikius, žiūrinėti žavingų kūdikių atvaizdus, nes tokia veikla neva naudinga įsčiose bręstančiam vaisiui.

„Nėščiosios turi sutramdyti visas aistras, pyktį, perdėtą atsidavimo jausmą, neapykantą ir bet kokius geidulius“, – rašoma lankstinuke, kurį praeitą savaitę išleido institucija „Central Council for Research in Yoga and Naturopathy“. Tai vyriausybei pavaldi ministerija, propaguojanti tiek tradicinę, tiek alternatyvią mediciną.

Tradicinės medicinos šalininkams save priskiriantis šalies medicinos ministras stojo ginti lankstinuko autorių. Patarimai, anot jo, yra pagrįsti šimtmečiais kaupta patirtimi, be to, lankstinuke konkrečiai nenurodoma atsisakyti lytinių santykių, o tik visų aistrų ir geidulių.

„Tai reikėtų laikyti visos tautos gėda. Jei būsimų motinų kalorijų skaičius ir toliau bus mažinamas verčiant jas atsisakyti mėsos bei kiaušinių, situacija ir toliau komplikuosis. Tai absurdiškas patarimas, duodamas tokios šalies kaip Indija nėščiosioms“, – įsitikinęs gydytojas A. Gadre.

Maždaug trečdalis 1,3 mlrd. siekiančios Indijos visuomenės per dieną gali išleisti kiek mažiau nei porą JAV dolerių (1,7 euro). Daugelis tikra laime laiko galimybę bent kartą pavalgyti. Moterys gi savo maisto dalį dažnai atiduoda alkaniems vaikams arba vyrams.

Prasta mityba kelia didžiulę riziką pagimdyti nepakankamo svorio kūdikį. Per mažo svorio naujagimiai gali patirti vystymosi problemų. „Unicef“ duomenimis, 2015 metais net 48 proc. visų Indijos penkiamečių vaikų svoris buvo nepakankamas.