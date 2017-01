V. Pranckietis pasisako už padidintus mokesčius menininkams

„Pirmiausia turėtume galvoti, kad mokesčiai tai yra solidarumo mokesčiai, tai yra mokami visų. (...) Šiuo atveju mokesčių mokėtojai sureagavo labai aštriai, bet turėtume turbūt kalbėti ir apie tai, kad (jie. – ELTA) dabar gavo 100 proc. paslaugų mokėdami už 50 proc. paslaugų, tai truputį neteisinga kitų žmonių atžvilgiu. Kodėl turėtų dirbantis kitoje srityje asmuo išlaikyti to asmens, kuris yra šioje srityje, pavyzdžiui, močiutę, mokant jai pensiją. Turėtume turbūt vienodai prisidėti mokesčiais“, – sakė V. Pranckietis interviu „Žinių radijui“.

Parlamento vadovas apgailestavo dėl informacijos trūkumo, tačiau pažymėjo, kad kultūrą reikėtų remti kitais būdais, ne per „Sodros“ mokesčius. O knygų kainos esą padidėjus mokesčiams neturėtų kilti.

„Tikėdamasis tokio klausimo, skambinau į vieną labai vidutinę leidyklą, su vadovu jos pasikalbėjau, (...) tai man pasakė, kad čia nėra net tokio klausimo leidyklai, niekas nesikeičia dėl to. Lygiai taip pat man priminė, kad pridėtinės vertės mokestis knygoms yra 9 proc. – lengvatinis, tai jau yra parama ir, matyt, apie meno rėmimą turėtume kalbėti ne per mokesčius, bet per kitas puses“, – sakė V. Pranckietis.

Pasak Seimo pirmininko, vertėtų pagalvoti apie tai, kaip bendrai populiarinti meno vartojimą.

„Kitas dalykas, kalbant apie menininkus, kultūros kūrėjus, turėtume turbūt kalbėti, kaip juos turėtume remti, mes bendrai turėtume populiarinti meną, kad jis būtų labiau vartojamas, nes dabar ir vartojimas yra kuklesnis“, – sakė V. Pranckietis.

ELTA primena, kad nuo sausio 1 dienos daliai verslo liudijimus įsigyjančių asmenų mokesčiai padidėjo beveik dvigubai.

Daug daugiau mokesčių teks mokėti ir gaunant pajamas pagal autorines sutartis bei daugeliui kitų.

Lietuvoje savarankiškai dirba per 60 tūkst. piliečių, bet šie pasikeitimai palies apie 11 tūkst. žmonių.