V. Bakas: rimtam proveržiui kovoje su korupcija reikia visų politinių partijų sutarimo

„Reikalingi labai rimti įrankiai, reikalingas sutarimas ir politinių partijų, ką mes turime gynybos srityje, ir aš kalbu apie veiksmų dermę, ne tik raštišką susitarimą, kuri turi būti ir kovos su korupcija srityje“, – trečiadienį po uždaro posėdžio dėl galimos verslo grupių įtakos Lietuvos politinei sistemai sakė V.Bakas.

Šiame posėdyje dalyvavo NSGK nariai, Seimo valdyba bei Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Pasak V.Bako, aptarta susisteminta informacija, kurią nuo kadencijos pradžios šioje srityje gavo NSGK.

„Tai buvo susisteminta, ir mes manome, kad tam, kad galėtume padaryti proveržį šitoje srityje, būtinas Seimo valdybos įsitraukimas, nes sprendimai, kurie leistų pajudėti į priekį, yra labai kompleksiniai, apima keletą sričių, teisės ir teisėtvarkos, ūkio priežiūrą, energetinę sritį, aš džiaugiuosi, kad Seimo valdybai buvo pristatyta situacija visapusiška“, – kalbėjo komiteto vadovas.

„Seimo valdyba labai rimtai pažiūrėjo į šį iššūkį valstybei, jau rytoj bus svarstomi pirmieji įstatymų projektai, kurie reikalingi proveržiui, aš tokių projektų turiu dvidešimt, tai paketas, kuris tiesiog gyvybiškai svarbus, kad galėtume pajudėti iš vietos“, – kalbėjo V.Bakas, tarp būtinų priimti įvardindamas Lobizmo įstatymą, leidimą STT prieiti prie verslo subjektų finansinių operacijų.

„Pirma reikia šiek tiek daugiau galių suteikti žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos institucijoms, t.y. duoti įrankius šiuolaikinius, kad jie galėtų stiprinti savo analitinius pajėgumus, reikia būtinai priimti su lobizmu susijusius įstatymus ir baigti vaidinti, kad asociacijos neatlieka lobistinės veiklos, ji turi būti skaidri aiški, taip pat pats žvalgybų finansavimas ir technologiniai pajėgumai, švelniai tariant, yra neadekvatūs, čia reikia daryti ryžtingus spendimus“, – sakė komiteto vadovas.

„Kaip pavyzdį galui pasakyti, Seimo nario Mindaugo Basčio klausimu mūsų žmonės dirbo kaip archyve, su archyviniais dokumentais, reikėjo per dešimtmečius rinkti informaciją, popieriukus išanalizuot, taip negali būti, mūsų žvalgyba tri turėti normalius technologinius įrankius, kad tai, ką jos apdaro per mėnesį, galėtų padaryti per valandą. Ir tai galime padaryti, reikia šiek tiek investuoti į technologinius pajėgumus“, – pasakojo V.Bakas.

Komiteto vadovas taip pat norėtų, kad partijų finansavimą kontroliuotų Specialiųjų tyrimų tarnyba, teigė siūlysiantis tokias pataisas.

„Aš norėčiau, kad taip būtų, šiandien nėra institucijos, kuri prižiūri partijų finansavimą, tą galėtų daryti STT ir mes siūlysime šitą sprendimą. Jei mes norime murkdytis parlamentiniuose tyrimuose, kurie gali būti nesibaigiantys ir niekur neves, galime tai daryti, bet jei norime proveržio, mes turime susivienyti ir priimti sprendimus“, – pabrėžė NSGK pirmininkas.

„Korupcija yra gerokai pažeidusi mūsų valstybės gyvenimo įvairias sritis. Kad ir šiandien VSD pristatė antrą ataskaitos dalį, kas dedasi mūsų strateginėse įmonėse, kai perkama.... Aš per toli nuėjau. Bet mes turime kai kurias mūsų valdymo sritis, tiesiog valstybė turi atsiimti, bet jau būti šeimininku“, – sakė V.Bakas, bet klausiamas, iš ko valstybė turėtų „atsiimti valdymo sritis“, nebeatsakė, motyvuodamas informacijos slaptumu.

Į šį klausimą neatsakė ir VSD vadovas Darius Jauniškis: „Mes kalbėjom apie slaptus dalykus, nelabai norėčiau paliesti šitų klausimų ir nenorėčiau kalbėti, nes informacija ribota arba slapta,todėl į eterį nelabai ką ir galėčiau pasakyt šiuo metu“.

Trečiadienio rytą slaptoje Seimo salėje buvo sušauktas Seimo valdybos posėdis su specialiosiomis tarnybomis. Apie posėdį pranešta antradienio popietę, skelbta, kad jis šaukiamas „dėl verslo grupių įtakos Lietuvos politinei sistemai, su Lietuvos saugumo interesais nederančių investicijų, neskaidraus lobizmo ir jo daromos žalos, nepotizmo ir protekcionizmo valstybiniame sektoriuje, korupcinių pažeidimų ir priemonių, kaip jų išvengti“.