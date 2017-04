G. Paluckas: skyriai jau dabar reikalauja nutraukti koaliciją su valstiečiais

Tačiau abu politikai nėra Seimo nariai, todėl negalės tiesiogiai vadovauti frakcijai Seime, kuri tiesiogiai balsuoja dėl įstatymų. Abu kandidatai ketina keisti bendravimo stilių su koalicijos partnere Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. G. Paluckas net užsimena, kad jau dabar partijos skyriai reikalauja nutraukti koaliciją, kuri socdemams neatrodo naudinga.

Negana to, abu kandidatai sako, kad gali keistis socialdemokratų laikysena dėl buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus propaguoto Darbo kodekso.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis bei premjeras Saulius Skvernelis yra sakę, kad Seime bus pritarta tik toms pataisoms, kurios buvo sutartos Trišalėje taryboje, tačiau tiek M. Sinkevičius, tiek G. Paluckas teigia, kad jų ši pozicija niekaip neįpareigoja.

Kaip valdys frakciją Seime?

M. Sinkevičius ir G. Paluckas antradienį dalyvavo debatuose DELFI TV studijoje, kur diskutavo apie laukiančius pokyčius partijoje.

Pagrindinė abiejų kandidatų bėda, kad jie nėra Seimo nariai, todėl jiems teks dirbtinai palaikyti ryšį su parlamentarais, kurie yra labiausiai matomi partijos veidai. Negana to, būtent Seimo nariai balsuoja dėl teisės aktų ir įgyvendina partijos programą arba ją užmiršta.

„Šiek tiek baiminuosi tokių aplinkybių, jei aš, tapęs partijos pirmininku, būsiu kviečiamas kalbėti ar į DELFI konferenciją ar kitur, ir kalbėsiu visos partijos vardu, bet frakcija elgsis ne visai taip kaip aš kalbėsiu. Kad taip neįvyktų, reikia kalbėtis ir nuolat tą daryti politinių aktualijų klausimais“, - mano M. Sinkevičius.

Tuo metu G. Paluckas sako, kad socialdemokratų frakcijos nariai Seime už partijos programos nesilaikymą tikriausiai sulauktų partijos kolegų nemalonės formuojant kandidatų sąrašus būsimiems rinkimams.

„Frakcijos narys gali nesilaikyti partijos programos ar partijos valdymo organų priimtų sprendimų, tačiau lygiai taip pat partija gali tokio kandidato nematyti savo rinkimų sąraše kitame politiniame rinkimų cikle. Aš tikrai nemanau, kad mūsų frakcija norėtų sąmoningai prieštarauti ar sabotuoti naujai išrinkto pirmininko veiklą. Tiesą sakant, sprendimai priimti valdymo organuose – valdyboje, prezidiume ar taryboje – netgi palengvintų Seimo narių frakcijos darbą, nes tie sprendimai atstovautų visos partijos nuomonei, vadinasi, ji reikštų didelės rinkėjų dalies nuomonę“, - mano G. Paluckas.

Keičia poziciją dėl Darbo kodekso

Vienas pavyzdžių, ties kuriuo socialdemokratams teks laviruoti, yra buvusio premjero A. Butkevičiaus Vyriausybės propaguotas Darbo kodeksas. Politologai ir politikai pripažįsta, kad šis teisės aktas buvo viena esminių socialdemokratų pralaimėjimo priežasčių valstiečiams žaliesiems Seimo rinkimuose. Tą pripažįsta ir patys socialdemokratai.

M. Sinkevičius teigia, kad Darbo kodekso problema iškils iš naujo, nes jo galiojimas iki liepos mėnesio buvo sustabdytas, o tuo metu vyko derybos tarp darbuotojų ir darbdavių Trišalėje taryboje. Joje susitarta dėl 19 punktų, bet daugeliu klausimų bendros pozicijos pasiekti nepavyko.

„Aš galvoju, kad tęsime diskusijas frakcijoje. Dėl to, kas susitarta, dėl ko padėti profsąjungų parašai, to kvestionuoti neverta, bet yra penkiasdešimt kelios pozicijos, kur išsiskiria darbdavių ir profsąjungų nuomonės. Aš galvoju, kad turėsime atnaujinti ne teorinius ryšius su profsąjungomis, o normalų, konstruktyvų kalbėjimąsi, grįžti prie to sprendimo, žiūrėti, kaip mes galėtume rasti kelią su profsąjungomis, kad atstovautume dirbantiesiems“, - sakė M. Sinkevičius.

„Nemanau, kad mes lipsime ant to paties grėblio. Vieną kartą jau užlipome ir rinkėjai iš dalies dėl to mus pastatė į kampą“, - pridūrė politikas.

G. Paluckas sako, kad Darbo kodekso klausimu socialdemokratai turi suformuoti partijos poziciją ir išvaduoti A. Butkevičių ir kitus kolegas „nuo autorystės“. Jis šį projektą pavadino „ne itin sėkmingu“, todėl, pasak G. Palucko, atnaujintą Darbo kodeksą turėtų pasvarstyti visa partija.

„Partija nėra niekaip įsipareigojusi svarstyti 19 punktų, 30 punktų ar panašiai, jis bus svarstomas visas, visa apimtimi, bus priimti sprendimai, vadovaujantis klasikinėmis socialdemokratinėmis vertybėmis. Aš tikrai neatmetu galimybės, kad mūsų pozicija dėl Darbo kodekso keisis, turiu tokią pagrįstą šnekėjimais su mūsų partiečiais bei skyriais. Frakcijai, manau, bus daug lengviau balsuoti, kai už savo nugaros jaus daugelio bičiulių paramą“, - sako politikas.

Iš esmės tai reiškia, kad klausimas bus perkeltas į partijos tarybą, kuri gali įpareigoti Seimo narius balsuoti vienaip ar kitaip.

Partijos nariai reikalauja nutraukti koaliciją?

Abu politikai taip pat pripažįsta, kad partijos nariai kelia klausimą apie koalicijos naudą su valstiečiais žaliaisiais. M. Sinkevičiui labiausiai nepatinka valstiečių ir žaliųjų premjero S. Skvernelio susitikimai su opozicija ir balsų paieška.

„Mes kaip minimum turėsime diskusiją ir ta diskusija negali būti tokia: jūs sakote, kad darysime taip, o mano pareiga tik pritarti. Ir jeigu aš nepritariu, tai aš blogas, o jūs lekiate pas kažką kitą. Aš manau, kad negalime lakstyti, turime susitarti, ką mes norime nuveikti per pavasario sesiją, per ridens sesiją ir dirbti ties tuo, o ne lakstyti į šonus", - sakė M. Sinkevičius.

Paklaustas, kaip jis uždraus S. Skverneliui susitikti su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderiu Gabrieliumi Landsbergiu, kandidatas į socialdemokratų pirmininkus sakė niekam nieko nedraudžiąs, tik tuomet jis irgi kvies į susitikimus G. Landsbergį.

„Tai mes irgi susitiksime su ponu G. Landsbergiu, irgi gal rasime bendrų temų", - sako M. Sinkevičius.

G. Paluckas savo ruožtu sako, kad socialdemokratai turi dvi alternatyvas - arba dirbti koalicijoje su valstiečiais žaliaisiais, arba trauktis į opoziciją.

„Bendro darbo perspektyvos yra ganėtinai sunkios. Nepaisant to, kad mes nusistatysime aiškius prioritetus, politinę darbotvarkę, apie ką šneku keletą pastarųjų savaičių, instrumentai tiems prioritetams įgyvendinti ir pasiekti yra ne mūsų rankose", - sako G. Paluckas.

Politikas neatmeta, kad bus įtampos, nes socialdemokratų pasiūlymai gali strigti įvairiose ministerijose.

„Jeigu mums dalykiški santykiai su koalicijos partneriais nepavyks, aš net neabejoju, kad mūsų skyriai su siūlymu persvarstyti ar nutraukti koalicijos sutartį ateis į partijos tarybą ir šis klausimas bus svarstomas", - sako jis.

Ar jau yra tokių pasiūlymų dabar? „Tokių pasiūlymų yra nemažai nuo pat pradžių. Jeigu dabar vyktų atviras balsavimas partijos mastu, bijau, kad nuomonė, jog reikia nutraukti koalicijos sutartį, laimėtų", - reziumuoja G. Paluckas.