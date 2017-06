Ar gali ministrai skraidyti verslo klase?

„Birželio 18-ąją skridau į Liuksemburgą ir pastebėjau, kad šiuo lėktuvu kartu skrenda mūsų aplinkos ministras K. Navickas. Įdomi pasirodė viena detalė – ministras sėdėjo verslo klasėje. Ar yra koks nors reikalavimas, kad ministrai skraidytų verslo klase, o gal vertėtų pataupyti mokesčių mokėtojų pinigus?“ – domisi LRT.lt skaitytojas, parašęs redakcijai laišką.

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyriaus, kuris ir užsakinėja bilietus bei derina darbuotojų keliones, vyr. specialistė Gintarė Gulbinė teigė, jog ministras birželio 18–19 d. viešėjo Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje Liuksemburge.

„Bilietas buvo pirktas skristi ekonomine klase. Tiesiog registruojantis skrydžiui taip išėjo, ir tiek. Mūsų skyrius užsakinėja bilietus, derina ir paskui išperka. Turime konkursą laimėjusią kelionių agentūrą, per kurią perkami bilietai“, – paaiškino G. Gulbinė.

LRT.lt pasiteiravus, ar kada nors ministrui buvo perkami bilietai skristi verslo klase, atsakė: „Tikrai ne. Mūsų ministerijos praktika tokia, kad verslo klasės bilietai nėra perkami. Tikrai niekada nesvarstėme specialiai užsakyti verslo klasės, skrendant į Liuksemburgą.“

Šį atvejį sutiko pakomentuoti ir pats aplinkos ministras K. Navickas.

„Pagal reglamentą skrendu ekonomine klase, bilietas buvo ekonominės klasės. Tik pati aviakompanija pasiūlė atsisėsti į verslo klasę. Kai pasikeičia lojalumo kortelių lygmenys, gali naudotis verslo klasės privilegijomis, eiti į tas zonas. Mūsų darbuotojai, kurie skraido, turi tai. Skrendant į Liuksemburgą bilietai buvo ekonominės klasės, o prieš pat įlaipinant į lėktuvą išdavė talonus su verslo klase. Kodėl – negaliu pakomentuoti“, – aiškino ministras.

Pats K. Navickas taip pat teigė neprisimenantis atvejo, kad kada nors būtų pirkti bilietai skristi verslo klase.

„Aš ir dabar iš Kazachstano skridau visiškai paprasta klase, jokių privilegijų nebuvo. Nežinau, kaip kitose ministerijose, bet pas mus nuo pirmos dienos buvo [skraidoma] ekonomine“, – pridūrė Aplinkos ministerijos vadovas.

Leidžia nebent tuomet, kai kitaip neįmanoma

Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnyba informuoja, kad ministerijos siekia taupyti ir ministrus skraidinti ekonomine klase. „Visos ministerijos taiko ekonomiškumo principą ir užsakinėja ekonominės klasės skrydžius, nebent tai būtų neįmanoma“, – aiškinama Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnybos atsiųstame laiške.

Vyriausybės darbo reglamentuose numatyta, kad ministrai, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos ribų ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai ministrui pirmininkui ir gauti jo leidimą.

Leidimas įforminamas ministro pirmininko rezoliucija, liudijančia, kad prašymas suderintas su ministru pirmininku. Ministrai, vykstantys į komandiruotę Lietuvoje ilgiau kaip vienai dienai, turi žodžiu apie tai pranešti ministrui pirmininkui. Leidimas įforminamas ministro pirmininko rezoliucija.

„Kiekviena ministerija, gavusi ministro pirmininko rezoliuciją – leidimą, rūpinasi komandiruotės tinkamu įforminimu pagal Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką, nustatytą Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose vyriausybės nutarimu.

Komandiruotės išlaidos apmokamos iš atitinkamos institucijos komandiruotėms skiriamų biudžetinių išlaidų“, – aiškino Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnyba.

Parlamentarai verslo klasėje taip pat nesėdi

Seimo narys konservatorius Paulius Saudargas sako, kad parlamentarai dažniausiai skraido ekonomine klase.

„Aš pats šią kadenciją nelabai daug skraidau, nes darbo specifika šiek tiek kitokia. Kai dirbau Europos reikalų komitete, Baltijos Asamblėjoje ar NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, kelionių buvo išties daugiau ir teko nemažai skraidyti. Niekada neskridau verslo klase ir, tiesą sakant, nemačiau parlamentarų, kurie skristų verslo klase, nebent prezidentas, Seimo pirmininkas ar premjeras – pirmieji valstybės asmenybės, kuriems taikoma vadovybės apsauga. Tuomet jie tikriausiai skraido verslo klase. Bet ministras niekuo nesiskiria [nuo kitų keliautojų] ir išlaidauti nereikėtų. Aišku, viskas priklauso nuo situacijos“, – LRT.lt komentavo P. Saudargas.

Anot parlamentaro, tai, kaip perkami bilietai, priklauso nuo to, kas organizuoja komandiruotę: „Jei tai yra Seimo apmokama komandiruotė ir susijusi su asamblėjos ar komiteto veikla, paprastai komitetas organizuoja komandiruotę ir užsako bilietus. Jei komandiruotė susijusi su partine veikla ar tiesiog norima nuvykti į renginį, paprastai Seimo narys pats rūpinasi. Matote, galima išskirti dvi kategorijas: keliones ir komandiruotes. Jei tai kelionė, Seimas išleidžia, bet tu susimoki, o jei komandiruotė, Seimas apmoka per komitetą ar frakciją, komisiją, asamblėją, žiūrint, per kokį Seimo padalinį skrendi, ir [tuo] gali rūpintis padalinio sekretoriatas.“

P. Saudargas teigia nematantis pridėtinės verslo klasės vertės. „Paprastai ji būna tuštesnė. Ministras dažniausiai skrenda su delegacija, ne vienas – šalia sėdi patarėjai ar padėjėjai. Man atrodo, visiškai pakanka ekonominės klasės, nes jokios pridėtinės vertės, skrendant verslo klase, nematau. Man atrodo, mūsų pareigūnai ja neturėtų skraidyti“, – kalbėjo parlamentaras.

Itin daug žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio sulaukė prezidentės Dalios Grybauskaitės kelionė 2013-ųjų pavasarį į buvusios Didžiosios Britanijos premjerės Margaret Thatcher laidotuves. Šalies vadovės „Facebook“ paskyroje tuomet buvo publikuota nuotrauka, daryta pigių skrydžių bendrovės „Wizz Air“ laineryje.

Prezidentės spaudos tarnyba teigė, jog D. Grybauskaitė pasirinko paprasčiausią, pigiausią ir greičiausią būdą pasiekti Londoną. Tąkart buvo skaičiuota, jog tiesioginis reisinis skrydis į Londoną pirmyn ir atgal kainavo šiek tiek daugiau nei 3 tūkst. Lt (apie 1 tūkst. Eur), tokia kelionė karinių oro pajėgų lėktuvu kainuoja 50 tūkst. Lt (daugiau nei 14 tūkst. Eur), užsakomuoju reisiniu lėktuvu – mažiausiai 150 tūkst. Lt (daugiau kaip 43 tūkst. Eur).