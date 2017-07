Klausk teisininko: ar gali darbdavys keisti darbo sutartį – iš neterminuotos į terminuotą?

Į skaitytojos klausimą atsako advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatas Mindaugas Šeškauskis

Atsakant į Jūsų klausimą, pažymėtina, kad DK, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., 68 straipsnis numato, kad maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas yra dvieji metai, išskyrus atvejus, jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą.

To paties straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad tuo atveju, jeigu nustatytas ar pratęstas terminuotos darbo sutarties terminas yra ilgesnis kaip dveji metai, išskyrus atvejus, jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą, bendra trukmė ilgesnė kaip dveji metai, tokia sutartis laikoma neterminuota.

Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju darbdavys negali siūlyti darbuotojui sudaryti terminuotą darbo sutartį 3,5 metams, kadangi vadovaujantis naujojo kodekso nuostatomis tokia darbo sutartis būtų laikoma neterminuota.

DK 45 str. yra reglamentuotas darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas (darbo funkcijas, darbo apmokėjimą ir darbovietę), papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.

Mindaugas Šeškauskis © Advokatų kontoros archyvas

Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės šio kodekso 57 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės) nustatyta tvarka. Tačiau, paminėtina tai, kad darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.

Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos.

Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo (pavyzdžiui, atlyginimo sumažinimo) darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą.

Darbuotojui to nepadarius per tris mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos ir/ar individualių konsultacijų Jums rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu m.seskauskis@stasaitis.lt; info@stasaitis.lt ir/ar www.stasaitis.lt.

