„Kietomis“ norėjusias būti paaugles pavertė sekso lėlėmis: parduodavo už neįtikėtiną kainą

Vaikų globos namuose gyvenusios paauglės norėjo būti „kietos“, kaip ir jų vyresnės draugės, todėl aklai jomis pasitikėjo. Ir tikėjo, kad parduodamos savo jauną kūną ir tenkindamos joms į tėvus tinkančių vyrų seksualinius geidulius, bus svarbios, reikalingos ir mylimos.

O gal net tarp savo „klientų“ susiras mylimąjį, kuris vėliau ves ir padės susikurti naują gyvenimą. Tokį, kokį televizijos ekranuose piešia Lietuvos pramogų pasaulio atstovės.

Bet vietoj svajonių – skaudi realybė: 14-17 metų mergaitės tebuvo paverstos pigiomis kekšėmis, kurios šiandien niekam nereikalingos – nei tėvams, kurie jų atsisakė, nei globos namams, kurie taip ir nesugebėjo užtikrinti saugios vaikystės.

Į tokią situaciją pakliuvusios Švėkšnos vaikų globos namų auklėtinės šiandien iš naujo bando kurti savo ateitį, tačiau pamiršti tai, ką patyrė per kelerius metus, nėra taip paprasta: daugumai jų prireikė ne tik psichologo, bet ir psichiatro pagalbos.

Tuo metu nepilnametes pigiomis sekso lėlėmis pavertusios dabar jau buvusios Švėkšnos vaikų globos namų, kuriuose gyveno elgesio ir emocijų sutrikimų turintys ir specialiųjų poreikių reikalaujantys vaikai, auklėtinės ir paauglių teikiamomis seksualinėmis paslaugomis besinaudoję vyrai kol kas dar mėgaujasi laisve, nors dar kovą Klaipėdos apygardos teismas juos garsioje seksualinio išnaudojimo byloje pripažino kaltais.

Tačiau nuosprendis dar neįsiteisėjo – realiomis laisvės atėmimo bausmėmis nuteisti trys iš keturių vyrų parašė apeliacinius skundus ir prašo skirti švelnesnes bei su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Arba – net išteisinti. Tokį prašymą yra pateikę du nuteistieji, aiškinantys, jog negalėjo būti nuteisti, nes esą nežinojo, kad prostitucijos paslaugas teikusios paauglės buvo nepilnametės, o seksas su jomis buvo abipusiu noru – juk už tai buvo sumokėta!

Su pirmosios instancijos teismo priimtu nuosprendžiu nesutinka ne tik nuteistieji – apeliacinius skundus įteikė ir prokuratūra, ir nukentėjusiosioms atstovaujantis Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro advokatas. Jų skunduose prašoma nuteistuosius pripažinti kaltais dėl prekybos žmonėmis ir nepilnametes pardavinėjusioms merginoms skirti laisvės atėmimo bausmes nuo 4 iki 8 metų, o kaltinamiesiems vyrams – įkalinimą nuo 5 iki 13 metų.

Taip pat nukentėjusiųjų advokatas prašo mergaitėms priteisti didesnį neturtinės žalos atlyginimą.

Didelio rezonanso baudžiamąją bylą trečiadienį turėjo pradėti nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas, tačiau buvo priverstas posėdį atidėti, nes į jį atvyko tik vienas nuteistasis Andrius Stanslovaitis.

„Ši byla atskleidė ne vieną nemalonų faktą, apie ką vaikų globos sistema nenorėtų kalbėti – vaikų organizuota prostitucija globos įstaigoje, ilgametis nereagavimas į netvarką tokioje įstaigoje, ir problemos teikiant psichologinę ir teisinę pagalbą nukentėjusioms paauglėms, – sako Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.

– Klaipėdos apygardos teismas principingai įvertino suaugusių vyrų atsakomybę perkant vaikus lyg lėles lytiniams santykiams, tačiau pagrindinis klausimas, kurį norime šiandien kelti – kodėl tas pats teismas neįžvelgė prekybos žmonėmis šiuose įvykiuose. Juk iš esmės toks terminas kaip vaikų prostitucija yra netikslus ir savyje talpina visus prekyba žmonėmis elementus.“

Nukentėjusias merginas naujam gyvenimui prikelti bandančio centro vadovė tikisi, kad „ši baisi byla sutelks teisės specialistus, kurie išnagrinės visas aplinkybes ir siūlys teismams atidžiau vertinti taip vadinamus vaikų prostitucijos atvejus.“

Kaltinimai šioje byloje buvo pareikšti aštuoniems asmenis. Keturi jų yra vyrai – Ramzilas Fachrislamovas, A. Stanslovaitis, Marius Kasputis ir Mindaugas Grigalavičius, kurie savo lytinę aistrą tenkino su nepilnametėmis iš Švėkšnos globos namų. Teismas juos yra pripažinęs kaltais dėl to, kad tenkino savo lytinę aistrą su nepilnametėmis: R. Fachrislamovui skirta dvejų metų aisvės atėmimo bausmė, ją atliekant atviroje kolonijoje; A. Stanslovaitis pataisos namuose turėtų praleisti puspenktų metų, ten pat pasiųsti ir M. Kasputis bei M. Grigalavičius, kuriems skirtos trejų metų laisvės atėmimo bausmės.

Tuo metu prostitucijos verslą organizavusios buvusios globos namų auklėtinės Emilija Galdikaitė, Gabija Vasiliauskaitė, Brigita Kazlauskaitė, Inga Erliga Vilimavičiūtė buvo paliktos laisvėje – nors joms skirtos laisvės atėmimo bausmės, bet jų vykdymas buvo atidėtas.

Ikiteisminis tyrimas dėl Švėkšnos globos namuose klestėjusio seksualinio išnaudojimo buvo pradėtas 2014 metų gruodį, jo metu buvo nustatytos 36 nusikalstamos veikos, padarytos per trejus metus.

„33 iš jų yra dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, vadinasi, tiek kartų su mergaitėmis buvo santykiauta, – sakė Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Ušinskas. – Išaiškinome keturis vyrus, kurie pirko seksualines paslaugas, tačiau galimai jų yra daugiau, tik nepavyko išaiškinti.“

Tyrimo metu nustatyta, kad nepilnametės sąvadautojos, kurios jau yra sulaukusios pilnametystės, klientų savo „mergaitėms“ ieškodavo internete, pačios talpindavo skelbimus, juose informuodavo apie tai, kad vyrai gali nusipirkti net ne vieną, o kelias merginas iš karto.

Skelbimuose nebuvo nurodoma, kad savo kūną parduosiančios merginos yra nepilnametės.

„Nukentėjusios pasakojo, kad susitikusios su vyrais savo amžiaus neslėpdavo, tačiau jų tai neatbaidė nuo santykių“, – teigė R. Ušinskas.

Nustatyta, kad klientai su nusipirktomis mergaitėmis santykiaudavo automobiliuose arba išsinuomotoje sodyboje. Didžioji dauguma nusikalstamų veikų įvykdytos pačiame Švėkšnos miestelyje.

„Kainos buvo įvairios – nuo 15 iki 60 eurų, daugiausia mergaitės vyrus patenkindavo oraliniu būdu, nustatyti tik keli įprasto sekso atvejai, – pažymėjo prokuroras. – Už gautas paslaugas taip buvo atsiskaitoma maisto produktais, svaigalais, cigaretėmis. Kai mergaitėms buvo sumokama, jos pinigus iškart parnešdavo sąvadautojoms. Vėliau už juos jos prisipirkdavo svaigalų, cigarečių, parduodamos mergaitės pačios vartodavo tuos alkoholinius gėrimus.“

Pasak R. Ušinsko, negalima teigti, kad mergaitės prievarta buvo verčiamos parsidavinėti.

„Fizinis smurtas nebuvo naudojamas, – sakė valstybinis kaltintojas. – Tačiau reikia įvertinti, kad jos augo tokioje socialinėje aplinkoje, kur pasireiškia pseudo branda – noras kuo greičiau patekti į suaugusiųjų pasaulį, todėl ir prasideda ankstyvi lytiniai santykiai, svaigalų vartojimas, rūkymas. Be to, tos mergaitės, kurios nukentėjo, norėjo draugauti, bendrauti su sąvadautojomis, nes jos buvo, jei taip galima sakyti, kietesnės, todėl joms ir paklusdavo. Be to, veikė ir skolų sistema. Pavydžui, viena mergaitė buvo skolinga tris pakelius cigarečių, todėl sąvadautoja ją ir pardavinėjo vyrams, kol ji atidirbo skolą.“