Girtas darbo vietoje užkluptas komisijos pirmininkas siekia nuteisti jo nuotykius paviešinusią žurnalistę

Gegužės 23 d. Lazdijų rajono apylinkės teisme surengtas taikinamasis posėdis baudžiamojoje byloje, kurioje buvęs Lazdijų-Druskininkų apygardos rinkimų komisijos pirmininkas Vidmantas Pilvinis, šiuo metu dirbantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėju, kaltina žurnalistę Vilmą Danauskienę šmeižtu. Pati kaltinamoji tai vertina kaip kerštą už jos profesinę veiklą.

Komisijos pirmininkas užtiktas neblaivus darbo vietoje

Įrašas, kuriame užfiksuotas akivaizdžiai neblaivus savo darbo vietoje Lazdijų-Druskininkų apygardos rinkimų komisijos pirmininkas V. Pilvinis, 2016-ųjų spalį buvo tapęs vienu žiūrimiausių lietuviško interneto vaizdų. Spalio 24-osios rytą naujienų portale DELFI paskelbtas V. Danauskienės straipsnis „Galimai neblaivus Druskininkų apygardos rinkimų komisijos pirmininkas užsibarikadavo ligoninėje, policija pareikalavo išlaužti duris“ paskatino Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) pradėti tyrimą.

Policijos departamentas tuomet informavo: „Spalio 23 dienos vėlų vakarą buvo gautas pranešimas, jog Lazdijų-Druskininkų apygardos rinkimų komisijos nariai yra galbūt neblaivūs. Tikrinant informaciją, komisijos pirmininkas atsisakė pasitikrinti girtumą, bet vėliau ligoninėje paimtas jo kraujas“.

Alytaus apskrities policijos pareigūnams paskelbus, kad rinkimų naktį paimtame apygardos rinkimų komisijos pirmininko kraujo mėginyje 1,76 promilės alkoholio, VRK atleido V. Pilvinį iš pareigų.

Buvo išteisintas kartu su meru

Lazdijų rajono savivaldybė administracijai girto jos skyriaus vadovo šlovė įspūdžio nepadarė – V. Pilvinis nebuvo atleistas iš pareigų. Savivaldybės pastate tuomet galima buvo išgirsti, kad galbūt taip jam buvo atsilyginta už ištikimybę, kai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) buvo pareiškusi įtarimus rajono merui Artūrui Margeliui. 2012 m. į teisiamųjų suolą drauge su meru teko sėsti ir jo svainiui V. Pilviniui.

STT pareigūnų bei Kauno apygardos prokuratūros prokurorų korupcija ir piktnaudžiavimu pareigomis kaltinti politikai – konservatoriai meras A. Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka, savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjas V. Pilvinis ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ direktorius Virgaudas Šerėnas 2014 m. išteisinti galutine neskundžiama Aukščiausiojo teismo nutartimi.

Tvirtina pareigūnų neįžeidinėjęs

Šių metų gegužės 5-ąją V. Pilvinis privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą prašydamas pripažinti žurnalistę V. Danauskienę kalta pagal LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 2 dalį ir siekia priteisti iš jos 1000 eurų neturtinę žalą.

Šmeižtą jis įžvelgė šioje V. Danauskienės straipsnio „Galimai neblaivus Druskininkų apygardos rinkimų komisijos pirmininkas užsibarikadavo ligoninėje, policija pareikalavo išlaužti duris“ sakinio dalyje: „V. Pilvinis įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais policininkus, grasino atleisti juos bei incidentą filmavusią DELFI žurnalistę...“ Straipsnis tą pačią savaitę buvo perspausdintas rajoniniuose laikraščiuose „Lazdijų žvaigždė“ ir „Lazdijų reklama“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas įsitikinęs, kad žurnalistė siekė ne pateikti objektyvią informaciją apie jį, bet pakirsti visuomenės pasitikėjimą juo.

„Tuo daroma esminė žala mano garbei, orumui, dalykinei reputacijai, menkinamas mano autoritetas visuomenės akyse,“ – teigė V. Pilvinis.

Kaltinimus jis grindžia tuo, jog 2017 m. vasario 28 d. viešame teismo posėdyje liudiję policijos pareigūnai Ernestas Ilkinas ir Brigita Kriukonytė paneigė, kad rinkimų naktį buvo įžeidinėjami necenzūriniais žodžiais. Tuomet V. Pilvinis buvo pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ANK 506 straipsnio 4 dalyje – būdamas girtas nevykdęs teisėtų pareigūnų reikalavimų – ir nubaustas 130 eurų bauda.

Pasak V. Pilvinio, jis „be jokio pagrindo ir tai pagrindžiančių įrodymų V. Danauskienės publikacijose yra kaltinamas padaręs administracinį teisės nusižengimą“.

Kvies liudyti pareigūnus

Gegužės 23 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė surengė taikinamąjį posėdį, kurio metu bylos šalims pasiūlyta susitaikyti.

V. Pilvinis kalbėjo sutinkantis taikytis su žurnaliste, bet konkrečių susitaikymo sąlygų neįvardijo. V. Danauskienė sakė, kad šis skundas yra jo kerštas už jos sąžiningai atliktą profesinę pareigą, todėl taikytis neketinanti.

Per posėdžio pertrauką paklausta, už ką jai galėtų keršyti V. Pilvinis, V. Danauskienė teigė, kad rinkimų naktį būtent ji, pamačiusi neblaivius komisijos narius, iškvietė policiją. Be to, žurnalistė liudijo V. Pilvinio administracinėje byloje, o jos nagrinėjimo metu išgirdusi, kad savivaldybės skyriaus vedėjas yra teistas Vokietijoje, paviešino šią žinią.

„Jei ne ta Danauskienė, kuri naktimis landžioja po rinkimų komisijas, tai visi gyventų ilgai irt laimingai. Beje, atkreipkite dėmesį, kaip keistai sutampa laikas, kad esu tampoma po teismus Lazdijų rajono savivaldybės skyriaus vedėjo iškart po to, kai naujienų portale DELFI parašiau apie keistus šios savivaldybės viešuosius pirkimus,“ – sakė V. Danauskienė.

Teisėja paskelbė nutartį, kurioje konstatuojama, kad šalims nesusitaikius privataus kaltinimo baudžiamoji byla bus nagrinėjama iš esmės, nusprendė prijungti prie jos administracinės bylos, kurioje V. Pilvinis nubaustas už teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymą, medžiagą, kurioje yra rinkimų nakties vaizdo įrašai, bei iškviesti liudyti policijos pareigūnus E. Ilkiną ir B. Kriukonytę.