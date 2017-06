Vilniaus verslininkas pateko į spąstus: netekęs naujo automobilio sužinojo apie „bachūrus iš zonos”

Iš Vilniaus verslininko atėmę naujutėlaitį automobilį ne kartą teisti su sostinės kriminaliniu pasauliu siejami vyrai ne tik vertė už transporto priemonę mokėti lizingo įmokas, bet ir grasino, kad to nepadarius jis bus išvežtas į mišką ir uždaužytas vamzdžiais. Ir ne tik – dar padarys taip, kad „bachūrai iš zonos pi***“.

„Bijoti buvo dėl ko, nes jie turėjo autoritetą, jų visi bijojo, nes priklausė vienai Vilniaus nusikalstamai grupuotei“, – kalbėdamas apie susidūrimą su nusikaltėliais prisipažino pagalbos į policiją ieškoti atėjęs ir nukentėjusiuoju pripažintas verslininkas.

Dėl to, kad prievartavo svetimą turtą, su viena sostinės nusikalstama grupuote siejami vilniečiai Leonidas Podochanovas ir Deividas Misevičius buvo nuteisti – Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė, kad anksčiau teistus vyrus pripažįsta kaltais.

Teisėja Daiva Kazlauskienė nutarė, kad anksčiau penkis kartus teistas L. Podochanovas už grotų praleis 7 metus 3 mėnesius, o keturis kartus teistas (kartą dėl nužudymo) jo bičiulis D. Misevičius kalės 7 metus.

L. Podochanovui buvo skirta griežtesnė bausmė, nes jis kartu su du kartus teistu (dėl nužudymo ir turto prievartavimo) Albertu Dondarovu įvykdė plėšimą – pastarasis nuteistas 3 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant 3 metams.

Bausmės vykdymo atidėjimo metu A. Dondorovas negalės išvykti už gyvenamosios vietos ribų ilgiau kaip 7 paroms, privalės sumokėti 10 MGL (376,60 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą bei neatlygintinai išdirbti 100 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi teisėja pažymėjo, kad nuteistieji, iš nukentėjusio verslininko paėmę automobilį „Mercedes Benz CLS 350“, reikalavo toliau nevėluojant mokėti įmokas, grasino, kad to nepadarius bus išvežtas į mišką ir daužomas vamzdžiais, be to, jam buvo nurodoma, jog sumokėjus visas įmokas automobilį jis privalės perrašyti L. Podochanovui, o D. Misevičius tuo metu demonstratyviai vaikščiojo rankose laikydamas armatūros gabalą.

„Reikalavimai perduoti automobilį buvo išsakyti ne vieną kartą, D. Misevičius ir L. Podochanovas savo agresyviu elgesiu tiesiogiai dalyvavo naudodami tiek psichinį smurtą ir grasindami panaudoti fizinį, taigi, akivaizdu, jog kaltinamieji suvokė, jog naudodami smurtą jie elgiasi nusikalstamai ir to siekė“, – nuosprendyje, kurį nuteistieji dar galės skųsti apeliacine tvarka, nurodė teismas.

Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis „Mercedes Benz CLS 350“ priklausė dviem verslininkams, kurie jį buvo nusipirkę išperkamosios nuomos būdu ir visų įmokų dar nebuvo spėję sumokėti.

„Paimdami automobilį jie pasakė, kad ir toliau mokėtume mėnesines įmokas, o kai „mersas“ bus išmokėtas, turėsime perrašyti automobilį jų vardu – kitaip išveš į mišką ir uždaužys“, – sakė nukentėjusiuoju pripažintas sostinės verslininkas.

Grasinimus jis girdėjo iš D. Misevičiaus, kuris jau yra teistas dėl tyčinio nužudymo.

„Grasindamas jis rankose laikė armatūros gabalą, šaukė, kad mes „bachūrams“ nemokame pinigų už savo verslą“, – pareiškė nukentėjusysis.

Grasinimai pasėjo baimę: „bachūrams“ reikia mokėti!

Ši istorija – ne apie paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kai nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje siautėjo organizuotos nusikaltėlių gaujos. Tai – šių dienų istorija apie nusikaltėlius, kurie savo tikslo siekia čia ir dabar, kartais – net ir labai žiauriais būdais.

Ikiteisminį tyrimą policija pradėjo po automobilio netekusio verslininko kreipimosi.

„Mes dar galvojome, kaip atsiimti „Mercedes Benz“, bet supratome, kad nėra kitos išeities, kaip tik kreiptis į policiją“, – sakė jis.

Teismas nustatė, kad praėjusių metų rugpjūčio mėnesį L. Podochanovas ir D. Misevičius atvažiavo pas pažįstamą verslininką Alfredą P., kuris anksčiau D. Misevičiui buvo paskolinęs jam ir kitam verslininkui Jonui K. bendra nuosavybe įgytą 35 tūkst. eurų vertės naują automobilį „Mercedes Benz CLS 350“.

Už šį automobilį verslininkai dar mokėjo išperkamosios nuomos įmokas – kas mėnesį po 1 600 Eur.

„L. Podochanovą pažinojau apie penkerius metus, per jį susipažinau su D. Misevičiumi – su šiais vyrais stengiausi nepalaikyti jokių santykių, tačiau jie nuolat pas mane atvažiuodavo su įvairiausiais pagalbos prašymais, – per apklausą policijoje pasakojo Alfredas P. – Taip pat ir skolindavosi automobilį, kurį visada grąžindavo. „Mercedesą“ buvau paskolinęs ir rugpjūčio mėnesį, nes D. Misevičius buvo savo sudaužęs.“

Rugpjūčio 18 d. Alfredui P. prireikė automobilio, todėl jis paskambino D. Misevičiui. Išgirdęs, kad vienas savininkų prašo grąžinti „Mercedesą“, D. Misevičius su L. Podochanovu iš karto atvažiavo į verslininko namus.

„L. Podochanovas iš karto pakeltu tonu ėmė sakyti, kad, ką, ar jam gaila automobilio draugams, – pareigūnams pasakojo Alfredas P. – Pasakiau, kad automobilis yra ne mano, o mano draugo – Jono K. Jie šį taip pat pažinojo, todėl L. Podochanovas iš karto ėmė priekaištauti, kad Jonas K. jiems nieko nemoka už parduodamus automobilius, kad jis „obnagliel“ (suįžūlėjo) ir pareikalavo tuoj pat jį iškviesti.“

Iškviestas verslininkas iš karto atvyko, bet pamatęs, kad D. Misevičius kieme vaikšto agresyviai nusiteikęs ir rankoje laikė armatūros gabalą, neišdrįso išlipti iš automobilio.

Tai D. Misevičių ir L. Podochanovą tik dar labiau įsiutino.

„Kai jis išlipo iš automobilio, jie šaukė, kad šis nemoka pinigų už parduodamus automobilius, ėmė grasinti susidorojimu“, – sakė Alfredas P.

Leonidas Podochanovas (kairėje) ir Deividas Misevičius DELFI

„D. Misevičius man liepė tuoj pat lipti iš automobilio, nes kitaip išveš į mišką ir daužys vamzdžiais, – Jonas K. reikalavimams pakluso. – Jis ėmė šaukti, kodėl nemoku įmoku už „mersą“, atrodė, kad tuoj trenks su tuo armatūros gabalu, bet aš jam parodžiau kvitą – jis tada nurimo ir armatūros gabalą numetė ant žemės. Tada prie manęs priėjo L. Podochanovas ir žiūrėdamas į veidą agresyviu balsu pareiškė, kad mes kažką dirbame, o „bachūrams“ pinigų nemokame.

Supratau, kad jis mane kaltina, jog iš automobilio nuomos gaunu pelno, bet jiems, kaip „stogui“, nemoku „otkato“. Ir tada pareiškė, kad man bus blogai, jeigu nors vieną dieną pavėluosiu sumokėti už automobilio nuomą ar jeigu kas nors juo ims domėtis, jis padarys taip, kad „bachūrai iš zonos pi*** į šikną“. Supratau, kad tai realus grasinimas susidoroti.“

Pasak Jono K., tada D. Misevičius ir L. Podochanovas išvažiavo su „Mercedes Benz“.

„Supratau, kad tai geruoju nesibaigs“, – teigė nukentėjusysis, pažymėjęs, kad vyrai taip pat pareiškė, jog šio automobilio daugiau nebeatgaus – kai baigs mokėti išperkamosios nuomos įmokas, privalės jį perrašyti L. Podochanovui.

Užpuolė pas verslininką dirbusius statybininkus

Supratęs, kad ginčo nepavyks išspręsti taikiai, Jonas K. kreipėsi pagalbos į policijos pareigūnus.

Automobilį vyras atgavo tik po dviejų savaičių – D. Misevičiaus vairuojamą automobilį per jame buvusią įrangą susekė policijos pareigūnai. Jis jau buvo spėjęs pasikeisti automobilio padangas – už jas iš savininko taip pat reikalavo pinigų.

Bet dar tada, kai „Mercedes Benz“ nebuvo grąžintas, L. Podochanovas ir jo draugas A. Dondarovas atvyko į Alfredo P. sodybą Trakų rajone, kur buvo statomas namas ir pirtis.

Šeimininko čia nebuvo, jis vengė vyrų ir į jų skambučius neatsakinėjo, todėl L. Podochanovas ir A. Dondarovas iš sodybos pagrobė daugybę statybininkams reikalingų darbo įrankių. Be to, vienas statybose dirbęs vyras pareigūnams prisipažino, kad sulaukė grasinimų.

„Vienas vyrų iš karto ėmė šaukti, kad ant stogo esantys vaikinai tuoj pat nuliptų žemyn, nes kitaip bus užmušti, – pasakojo Senuku vadinamas vyras. – Tuomet jo paklausiau, kas čia vyksta, bet jis man griebė už gerklės ir užsimojo suduoti ranka, bet nesudavė, o pasakė, kad mes turime jiems atiduoti visus statybinius įrankius ir kuo skubiau dingti iš čia. Kitaip, grasino, mus visus užmuš.“

Nukentėjusiuoju pripažintas vyras teigė, kad atvykėliai prisistatė esantys inspektoriai, aiškino, jog statybose darbininkai dirba nelegaliai.

„Jie dar pagrasino, kad grįš po pusvalandžio ir susidoros, jeigu mes toliau dirbsime“, – teigė Senukas.

Apie tai jis pranešė sodybos šeimininkui Alfredui P., į įvykio vietą buvo iškviesta policija. Vėliau iš darbininkų paimti įrankiai buvo rasti pas kaltinamuosius, jie teisėtiems šeimininkams buvo grąžinti.

Kratėsi kaltės – esą verslininkas ketino „mersą“ sudaužyti

Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai nepripažino jiems pateiktų kaltinimų. Teisme kalbėdami apie automobilį „Mercedes Benz“ jie aiškino, kad savininkai buvo jų draugai ir visada leisdavo juo važinėtis. D. Misevičius ir L. Podochanovas tikino, kad niekada iš verslininkų neprievartavo turto, o tik draugiškai kalbėjosi apie „Mercedes Benz“.

„Alfredas P. neturėjo pinigų įmokoms mokėti, todėl norėjo nuvažiuoti į Palangą ir automobilį sudaužyti – taip būtų gavęs draudimo įmoką“, – savo versiją dėstė D. Misevičius.

L. Podochanovas tikino, kad niekada negrasino atimti „Mercedes Benz“, taip pat nurodė, jog niekam negrasino ir jokios armatūros rankose nelaikė – esą nukentėjusysis ir jo bičiulis meluoja.

Kaltinamasis įsitikinęs, kad vienas verslininkų – Alfredas P. esą nori susidoroti, todėl ir sukurpė šią istoriją. Kaip ir tą, kai jis su A. Dondarovu buvo atvykęs į statybvietę Trakų rajone.

„Buvau paskolinęs įrankius, norėjau juos atsiimti, niekam negrasinome, – aiškino L. Podochanovas. – Visa ši byla specialiai yra sugalvota – Alfredas P. turi motyvą, todėl visus pamokė, kaip reikia kalbėti – ir Senuką, ir kitus darbininkus.“

Tokios pačios pozicijos laikėsi ir A. Dondarovas: „Manau, Alfredas P. sumokėjo statybininkams, todėl jie mus apkalba, mes tik paprašėme padėti sunešti įrankius į automobilį – aš niekada prieš Senuką rankos nepakelčiau.“