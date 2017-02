Per Lietuvą ritasi vis didesnė priekaištų socialinėms tarnyboms banga. Policijos pareigūnams apie Vilniaus rajone smurtaujančią ir girtaujančią moterį pranešę Vaikų teisių apsaugos darbuotojai nesiteikė patys vykti, kai reikėjo paimti moters tris vaikus. Nors Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja tikino, gavusi ir perdavusi skundą tą pačią dieną, aiškėja kitokios aplinkybės.

Išrauti plaukai, girta mama mušė - apie tai pasakojo vidurinė moters duktė darželyje, kai auklėtoja sureagavo, kad mergaitė greičiausia, patyrusi smurtą. Mokyklos-darželio vadovė tuoj pat pranešė socialiniams darbuotojams apie galimą smurtą, be to, kiti vaikai nelankė darželio.

Seniūnijos socialinė darbuotoja apie pranešimą raštu informavo Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus vadovę. Ši raštu kreipėsi į policiją. Policiją informacija pasiekė antradienio pavakarę.

„Raštu pranešimą gavome antradienį, sausio 31 dieną 15.40 val. Mes esame reaguojanti tarnyba, tad nedelsdami nuvykome nurodytu adresu“, - DELFI pasakojo Vilniaus apsk. VPK Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus Vyresnysis tyrėjas Renatas Rudis.

Atvykus motina nesmurtavo, tačiau vaikų pasakojimai apie motiną - rimtas signalas suklusti, ar jiems su motina saugu. Be to, moteris prisipažino smurtavusi ir išrovusi plaukus dukrai. Nuvykę pareigūnai sulaikė motiną, nes buvo akivaizdūs smurto požymiai prieš vaikus, tačiau mažamečių be priežiūros palikti juk negalima. Juolab, pranešimą pareigūnai gavo iš tų pačių socialinių tarnybų.

„16.25 valandą paskambinau tai Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjai Silvai Lukoševičienei, iš kurios ir gavome pranešimą. Ji pasakė, kad tarnybos jau nedirba ir mums patiems teks spręsti, ką daryti su vaikai“, - pasakojo R. Rudis.

Laimei, į nurodytus namus buvo atvykęs vaikų tėvas. Jis reagavo pats į sujudimą ir pasižadėjo pasirūpinti vaikais, tad vaikų nereikėjo išvežti iš jų namų ir ieškoti, kad juos priglaus.

S. Lukoševičienei DELFI sakė, kad organizuoti socialinio darbuotojo nuvykimą su policija, likus 5 minutėms iki darbo pabaigos - neįmanoma. Anot S. Lukoševičienės, jų darbo grafikas yra nuo iki 16.30 val., tad dauguma darbuotojų jau ruošėsi į namus. Skyriaus vedėja patikino, kad naktinis socialiniai darbuotojai tikrai nedirba.

Anot Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjos, darbuotojai viską sutvarkė telefonu: jei būtų reikėję vežti vaikus, skambučiu jau buvo sutarta, kad visus tris priims Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“.

Kodėl nevyko darbuotoja? Anot S. Lukoševičienės, policija taip greitai anksčiau nereaguodavo, bent jai netekę sulaukti skambučio prieš pat darbo pabaigą. Be to, ji aiškino, kad yra ministerijos rekomendacija paimant vaikus nedalyvauti socialiniams darbuotojams, mat jiems reikia įgauti šeimos, vaikų pasitikėjimą, o paimant mažuosius, juos vaikai juos prisimena neigiamai.

„Be to, visą laiką su pareigūnais bendravome telefonu. Nuvykę jie pranešė, kad rado tėvą, kuris sutiko pasirūpinti vaikais, tad net ir vežti niekur neprireikė. Po mūsų tarnybos darbo valandų policijos pareigūnai turi teisę ir patys spręsti, kur vežti vaikus. Šioje situacijoje jie netgi nebuvo išvežti iš namų“, - sakė S. Lukoševičienė.

Kas bus toliau, kol kas neaišku, mat motina sulaikyta blaiva. DELFI žiniomis, ji greičiausia bus paleista į namus.

Papildyta 16.42 val: S. Lukoševičienė tikino skundą policijai persiuntusi tą pačią dieną, kai tik gavo. Tačiau ėmė aiškėti kiek kitokios aplinkybės: Vilniaus rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyrius iš darželio skundą gavo prieš dvi savaites. Tuomet Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai nuvyko į darželį, į kurį buvo vedama mergaitė. Ten nustatė, kad mergaitei išrautas kuokštas plaukų.