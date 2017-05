I. Strazdauskaitės likimu nėščiai moteriai ir jos užsieniečiui sutuoktiniui grasinę vyrai sulaukė teismo verdikto

Teismas pripažino abu vyrus kaltais ir skyrė laisvės apribojimus po 1.6 metų, jie privalės būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val. Taip pat kaltinamieji turės neatlygintinai atidirbti po 120 valandų sveikatos priežiūros įstaigose, prižiūrinčias neįgalius.

Teisėjas po teismo pasakė, kad kaltinamieji buvo teisti anksčiau ir nepasimokė iš savo klaidų, todėl jiems skirtos tokios bausmės. Tiesa, teismas nemanė, kad šie nusikaltimai tokie sunkūs, kad reikėtų vyrams skirti griežčiausias bausmes.

Civilinio ieškinio nukentėjusieji nepateikė

Teismo posėdžių metu kaltinamieji Paulius Elijošius (24 m.), kuris dukart teistas ir Lukas Bukauskas (23 m.), teistas vieną kartą, įžengę į teismą dengė veidus ir su žurnalistais nebendravo. Jie nedirba, nesimoko, P. Elijošius teigė dirbantis Norvegijoje, tačiau darbovietės neįvardino.

Anot prokurorės Jurgitos Patalavičienės, įtariamieji savo kaltę pripažino ir gailisi, jų teigimu, moterį parduotuvėje jie užsipuolė suerzinti esą per lėto jos mokėjimo už prekes kasoje. Beje, jauni vyrai pripažino, nusikaltimo metu buvę išgėrę alaus. Policija vairavusiam asmeniui jau surašė protokolą už vairavimą be valstybinių numerių ir be draudimo.

DELFI primena, kad kovo 12 d. (sekmadienį) apie 19.30 val. Kaune, Rokų g. esančio prekybos centro kasoje užsipulta nėščia moteris, atseit ji per lėtai atsiskaitinėja už prekes. Moteriai nepavyko dukart atsiskaityti mokėjimo kortele, teko kiek palaukti, kol pinigų iš automobilio jai atnešė sūnus.

Parduotuvėje už nėščiosios eilėje laukę vaikinai pradėjo plūstis necenzūrine leksika bei grasinimais, esą jos lauks nužudytos Ievos Strazdauskaitės likimas.

Kabinėjimasis prie moters tęsėsi lauke, kur jos laukė vyras. Minėti asmenys pradėjo užgaulioti ir vyrą, svaidytis rasistiniais pasisakymais, spardytis, grasinti susidorojimu. Vėliau minėti asmenys pasišalino automobiliu „Mercedes Benz“.

Kauno policija apie įvykį informuota 20.05 val. Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 284 str. 1 dalį (dėl viešosios tvarkos pažeidimo, už tai gresia laisvės atėmimas iki 2 m.).

Pirmadienį sulaikyti du įtariamieji, anksčiau teisti 23 m. ir 25 m. vyrai, rastas ir paimtas automobilis. Tą pačią dieną nustatyti ir kiti du asmenys: 18 metų mergina bei 21 metų vaikinas (anksčiau teistas), pastariesiems dviems asmenims kaltinimai nepareikšti.