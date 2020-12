Vokietijoje draudžiama prekiauti fejerverkais, o Italija planuoja skiepyti žmones raktažolės formos paviljonuose

Kai per pasaulį keliauja Naujieji, Berlynas juos pasveikina fejerverkais virš Brandenburgo vartų. Saliutai kasmet nušviečia pergalės deivę Viktoriją, važnyčiojančią kvadrigą. Šiemet ji bus priversta prilaikyti žirgus ir užgniaužti triumfo troškimą tamsoje - Vokietijos valdžios sprendimu kalėdos ir naujieji metai ateis tyliai.Susitaikę su tuo, kad grandiozinių ferjerverkų nebus, vokiečiai turėjo vilčių įsigyti fejerverkų, kuriuos galėtų leisti dangun savo soduose ar gatvėje prie namų. Bet ir to vokiečiai šiemet neturės - kartu su griežtomis karantino taisyklėmis, kurios įsigalioja nuo šio trečiadienio, draudžiama prekiauti ir fejerverkais. Taip nuspręsta dėl to, kad, pasirodo, ne tik Lietuvoje per šventes ligonines užplūsta pramuštgalviai. Nors Vokietijos sveikatos sistema yra viena geriausių Europoje , tačiau ir ši šalis jau nebegali leisti eikvoti resursų gydyti per kvailumą susižalojusius švenčių dalyvius - ligoninės vietos turi būti rezervuotos Covid19 pacientams, kurių ir Vokietijoje smarkiai daugėja.Dėl to vokiškos kalėdos neteks ir dar vieno atributo - glintveino. Be jo neįsivaizduojamos vokiškos kalėdinės mugės. Bet ir tai išspręsta - nebus ir mugių. O jeigu kas nors užsimanys pasiurbčioti namų gamybos karšto vyno lauke - gaus baudą.Ir - nors ne paguoda - tačiau vokiečių atsakingumas ne ką geresnis už lietuvių. Sužinoję, kad grinčas pavogė kalėdas, daugybė vokiečių suskubo pasinaudoti paskutine galimybe papramogauti mugėse, kol jos dar veikė iki šio trečiadienio.O štai Italija nebūtų Italija, jeigu žmonės būtų vakcinuojami nuo koronaviruso tiesiog šiaip, be jokios estetikos ar stiliaus. Italija planuoja miestų aikštėse įrengti raktažolės formos paviljonus, kuriuose būtų skiepijami žmonės.Tokių paviljonų idėją pateikė architektas Stefanas Boeris. Raktažolė kaip simbolis pasirinkta todėl, kad ji pirmoji pražįsta pavasarį.Kaip ir kasmet lauksime pavasario žvelgdami pro langą, kuris buvo užvertas per daug ilgai. Iš kambario, kuriame tapo ankšta, iš kiemo, kuriame pasidarė per daug tylu. Kaip ir kasmet raktažolė bus pirmoji, kuri nubus po žiemos. Bet tai bus ir mūsų visų nubudimas. Raktažolė mums skelbia, kad atėjo laikas spjauti į nežinomybę, metas atverti save saulės šviesai, šviesai, kuri ir vėl mums suteiks jėgų, kaip kad raktažolė sukaupia jėgas nugalėti žiemos įšalą. Italija pražįs kaip gėlė.Idėja išties yra verta Nobelio premijos. Ir dėl to, kad Italija pirmoji skaudžiai krito pavasarį dar mažai pažįstamo viruso atakoje, ir dėl to, kad atsigauti ir pasipriešinti nematomam, bet žiauriam priešui pasirinktos aikštės - piazzos- didelės ir piazzettos- mažos. Aikštės Italijoje yar vieta, kur gyvena šalies dvasia.